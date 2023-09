Sin Messi no hay victoria

Lionel Messi no se uniformó siquiera para el partido de ayer en Atlanta, el segundo del que se ausentó en la semana. Y esta vez su equipo lo echó de menos.

Atlanta United se aprovechó de la ausencia del astro argentino para imponerse por 5-2 al Ínter Miami.

El ecuatoriano Leonardo Campana puso al frente al conjunto visitante a los 25 minuto y logró acercarlo a los 53’. Los tantos de Atlanta fueron de Tristan Muyumba a los 36’, Kamal Miller, en su propia puerta a los 41’, Brooks Lennon a los 44’, Giorgos Giakoumakis a los 76’ y Tyler Wolff a los 89’.

El estadio del Atlanta United figura entre cinco de la MLS con césped artificial. Miami no anunció el motivo por el que Messi y el zaguero Jordi Alba no estuvieron disponibles para el encuentro. Pero el técnico de Miami, Gerardo Martino, dijo que la decisión de no dar actividad a Messi obedeció a “una fatiga muscular”.

La ausencia de Messi fue decepcionante para varios de los espectadores en el Mercedes-Benz Stadium.— AP