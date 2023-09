Así fue la visita de Linoy Ashram, campeona olímpica de gimnasia, en Mérida (FOTOS)

La israelí Linoy Ashram, medalla de oro en la gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos de Tokio, ofreció una cátedra este lunes en Mérida, y al final, bailó la famosa canción Payaso de Rodeo.

"Si no hacen las cosas con el corazón, a veces el talento no servirá. Tienes que trazar metas a alcanzar y trabajar para lograrlas", dijo la ya retirada deportista ante unas 30 niñas de Yucatán, en la academia All Gim.

Así fue la visita de Linoy Ahsram, campeona olímpica de gimnasia, en Mérida.-Fotos de Ramón Celis

Con ayuda de una traductora, Linoy, primera mujer israelí que gana oro en unos Juegos Olímpicos, destacó que "un deportista debe proponerse lo que quiere lograr. Cuando llegué a los Juegos Olímpicos lo hice convencida de que podría lograr algo grande y se consiguió. Ahora quiero apoyar a niñas, platicar mis experiencias en todo el mundo".

Posterior a su clase, en la clausura, un animador bailó cumbia y salsa, invitándola a pasar. La campeona no se animaba, pero lo hizo finalmente. Luego tocaron Payaso de Rodeo y se metió a la pista a dar unos pasos.

Así fue la visita de Linoy Ahsram, campeona olímpica de gimnasia, en Mérida.-Fotos de Ramón Celis

Después, hubo una piñata y no sabía cómo hacerle, por lo que las niñas le dijeron que con la mano, como se acostumbra en estás regiones, pero ella decía que podía lesionarse y le trajeron un palo. Al final le pegó tanto con la mano como con el palo entre risas.

Linoy Ashram estuvo en varias partes de México ofreciendo charlas y entrenamientos, como parte de su intención de alentar a niñas y jóvenes a crecer en la gimnasia rítmica.