“Canelo” lamenta pelea

Saúl Álvarez recordó su derrota ante Dmitry Bivol en mayo del año pasado.

El boxeador mexicano aseguró que no llegó a su enfrentamiento con el ruso en la mejor condición física por lo que lamentó haber llevado al cabo la pelea.

“Canelo” confesó aún estar con una “espina” por dicha pelea, pues considera que pudo haber ganado a pesar de no estar en su típico peso de las 168 libras.

“Me dolió muchísimo. Me caló porque no tuvo que haber perdido. Soy mejor peleador que él, simplemente. No debí haber peleado”, confesó el mexicano en entrevista con Hugo Sánchez.

“Canelo” confesó que llegó a la pelea con Bivol con una costilla fracturada.

Álvarez terminará el año peleando ante el estadounidense Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas.