A México le vienen momentos buenos

Leo Lavalle no dudó en decir que “vienen tiempos mejores para México en la Copa Davis. Ganamos un punto ante China, con dos debutantes en singles, y vamos a trabajar desde este momento para que sigamos con el proceso de armar la serie que viene”.

México venció a China, con jugadores mejor clasificados en la ATP, en una serie disputada en Mérida, donde se puso a prueba todo: al equipo mexicano, a su afición y a su infraestructura, pues a pesar de la torrencial lluvia, la cancha estadio “Lorenzo Molina Casares” del Club Campestre quedó lista en pocos minutos para el desenlace, cuando ya era muy entrada la noche del domingo.

“Yo creo que muchas veces se gana con talento y con corazón, y en este caso, además, con la unión que tuvo el equipo. Vamos a ir adelante, con el proceso que hemos hablado, que sea integral, no solamente por una serie. Y se los digo: este equipo va a dar muchas satisfacciones, vienen buenos momentos”, expresó Lavalle, agradeciendo a cada uno de sus jugadores, desde los singlistas Ernesto Escobedo y Rodrigo Pacheco, debutantes ambos en Copa Davis, y los doblistas Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela, quien quedará como titular en parejas tras la partida de González.

Todos aportaron para batir a los chinos, que traían jugadores señalados como “segundo equipo”, pero con elementos de muy alto nivel. “Traían tenistas para vencer a cualquiera, pero se vio que nuestro equipo estaba fuerte, nuestra casa pesó, gracias a la afición, al Club Campestre, a su gente. Todo se unió para que ganáramos esta serie, es un triunfo de todos”, acotó Lavalle Moreno, a quien su madre acompaña siempre y le dio un enorme abrazo en la celebración.

Así estaban todos en el bando mexicano, luego de la jornada de casi 12 horas en el Club Campestre, entre el sol inclemente, la fuerte lluvia y luego, el desenlace del partido de Escobedo ante el chino Yi Zhou, ya con luz artificial, tras cuatro horas de espera. Empezaron a jugar a las 2 de la tarde.

“Estaba listo para volver a jugar, si fuera necesario, pero me dio gusto que Ernesto haya ganado el tercer punto para nosotros. Estoy orgulloso como mexicano, que me hayan arropado los experimentados, que Leo me haya dado la confianza, y que hayamos ganado la serie”, expresó Pacheco Méndez, acompañado por sus padres, Benito Pacheco y Verónica Méndez, en la celebración.

Hubo poca gente a esa hora, cierto, pero la comunión fue grande entre los mexicanos. “Estamos listos para ser sede las veces que sean. Yucatán, el Club Campestre, mostraron capacidad organizadora… la cancha, impecable a pesar de la lluvia”, expresó Jorge Haro Giffenig, director del comité organizador, junto con el presidente de la Asociación de Tenis de Yucatán, Mauricio Millet Reyes. Llamó la atención la ausencia en el punto decisivo y los festejos del presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Carlos González.

Después de la tensa jornada, jugadores y couches pedían entre sí: “Piscinazo... y tacos, muchos tacos”. Así cerraron la jornada de tenis.— Gaspar Silveira Malaver