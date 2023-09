Igor busca retribuir la confianza de Jardine

André Jardine ha sufrido para tener una defensa sólida que le permita redondear partidos y, al parecer, la ha encontrado en el momento menos esperado.

Ante las Chivas, el América tuvo un partido perfecto, con una central casi improvisada: Igor Lichnovsky y Ramón Juárez, quienes nunca habían jugado juntos. Es más, el chileno venía de una inactividad de cinco meses, pero la respuesta fue grata.

El central sudamericano, que llegó a “El Nido” por tres meses, reveló su mayor temor al fichar con las Águilas y tener que debutar de emergencia en un escenario mayúsculo, como lo es el choque con el Guadalajara.

“Me tuvo mucha confianza (Jardine) en cuanto a mi experiencia, y yo le transmití que me disculparan si no me emocionaba tanto, pero es mi forma de enfrentarlo. Lo más terrible no era enfrentarme al Clásico en pocos días, sino sentir que mis compañeros o el entrenador confiaban en mí”, declaró el chileno.

Lichnovsky, quien ya ha jugado en otro equipo de la capital (estuvo en Cruz Azul), sabe de la obligación que tiene el Club América.

“No me gusta decirlo antes de tiempo y no romperemos la tradición, pero sí podría decirte que América tiene todo lo necesario para cumplir el objetivo”, aseveró el futbolista de 29 años en la entrevista.— EL UNIVERSAL

