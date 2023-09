Red Bull asegura el campeonato en la Fórmula Uno

El neerlandés Max Verstappen sorteó una caótica primera vuelta y terminó paseándose en la madrugada del domingo a la victoria en el Gran Premio de Japón, cada vez más cerca de conquistar su tercer campeonato seguido en la Fórmula Uno.

Tras quedar fuera del podio la semana pasada en Singapur, el piloto neerlandés de Red Bull largó desde la “pole” y dominó fácilmente para conseguir su decimotercera victoria del año.

Gracias a la victoria de Verstappen, Red Bull aseguró el título de constructores, el sexto de su historia y el segundo consecutivo. Lo lograron con seis carreras de anticipación y pese a que el mexicano Sergio Pérez, el otro piloto del equipo, no pudo completar la competencia tras una serie de incidentes.

“Estamos teniendo un año increíble y estoy muy orgulloso de todos”, dijo Verstappen. “Todos pueden sentirse orgullosos aquí en la pista y en la fábrica. Han construido un auto que es un cohete”.

Verstappen fue escoltado por los dos pilotos de McLaren. El británico Lando Norris fue segundo, 19.4 segundos por detrás. El novato australiano Oscar Piastri entró tercero y consiguió su primer podio en la F1.

Tras añadir el punto de bonificación por la vuelta más rápida, Verstappen aumentó su ventaja sobre su compañero Pérez a 177 puntos. Podría llevarse su tercer título seguido en el Gran Premio de Qatar, el 9 de octubre.

Fue un día desastroso para Pérez, que fue sancionado por chocar con el Haas del danés Kevin Magnussen y se retiró de la carrera tras cumplir la sanción.

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir a Magnussen en las curvas rápidas... lo tenía que intentar en la lenta. Cuando me metí ya no tuve más espacio más que tocar a Magnussen. Fue totalmente mi culpa. Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato”, explicó “Checo”.

Pérez ganó el GP de Arabia Saudí en marzo y luego el de Azerbaiyán en abril, pero la ha pasado mal desde eso.

Verstappen vio interrumpida su racha de 10 victorias en el circuito callejero de Marina Bay en Singapur, y llegó a Japón decidido a terminar primero. Antes de la carrera del domingo lideró todos los entrenamientos en el rápido circuito de Suzuka, donde se llevó el campeonato el año pasado en una jornada abreviada por la lluvia.

Las condiciones del domingo eran ideales, y Verstappen lo aprovechó al máximo.

La carrera tuvo un inicio emocionante en el que Verstappen, Piastri y Norris se pusieron rueda con rueda, pero el piloto de Red Bull mantuvo la ventaja en las dos primeras curvas.

El auto de seguridad salió en la primera vuelta cuando el piloto de Alfa Romeo Valtteri Bottas hizo contacto con otro bólido, lo que dejó restos sobre la pista. Verstappen pudo retomar la ventaja sin demora tras su primera parada y no enfrentó ningún desafío serio.

“El único momento tenso fue la salida”, dijo Verstappen. “Más allá de eso fue una carrera muy tranquila”.— AP