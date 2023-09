Yulisa León, luchadora mexicana, habría sido despedida de la WWE; ella revela la verdad

My Mexican most Brazilian in the world, we’ll always be together! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE7uD83CuDDF7

I’ll always be here cheering for every achievement you make because I believe in you uD83DuDC4FuD83CuDFFC? @YulisaLeon_wwe #yourfevoritetagteam pic.twitter.com/pYPcLfPs1R