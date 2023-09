Fallece esposa del portero inglés Josh Vickers a tres meses de su boda

CIUDAD DE MÉXICO.- Josh Vickers enfrenta un duro momento con el fallecimiento de su esposa, el pasado martes 19 de septiembre; tras luchar contra el cáncer durante varios años.

El futbolista del Derby County de la EFL League One, la tercera división de Inglaterra, compartió la triste noticia a través de sus redes sociales.

Josh y Laura apenas habían cumplido tres meses de matrimonio, por lo que el arquero publicó un conmovedor mensaje para despedirla.

"He escrito y no escrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras correctas para decir y no sé si alguna vez lo conseguiré. El martes por la noche mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer".

El arqueo añadió que apreciará cada momento que vivieron juntos, desde que se conocieron hasta el último antes de que se tuvieran que despedir.