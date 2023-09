Garoppolo está en duda para jugar este domingo

Sean Payton, entrenador de los Broncos de Denver, afirmó ayer que ninguno de sus jugadores o coordinadores perderá el empleo tras la derrota por 70-20 sufrida el domingo ante los Delfines en la Semana 3 de la NFL.

“Ningún empleo está en peligro. Esta es una de esas semanas en las que recibes una paliza y descubres mucho sobre el carácter de todos. Tenemos que sentarnos por más desagradable que sea limpiar estas cosas”, afirmó Payton en conferencia de prensa.

Además de los 70 puntos que les anotó Miami, los Broncos permitieron 726 yardas, 376 por aire y 350 por tierra; sufrieron dos balones sueltos y una intercepción.

Estadísticas que hacen que el proceso de análisis del vídeo del juego sea doloroso, pero necesario para el equipo reconoció Sean Payton.

“Es una película difícil de ver. Me debatí si la mostraríamos o no al grupo, pero lo haremos. Sería negligente no hacerlo, aunque definitivamente no será divertido. Nosotros como entrenadores tenemos que analizar de cerca todo lo que pasó”, explicó.

El entrenador subrayó la importancia de que su equipo retome confianza luego de iniciar la campaña con tres derrotas y la carga de haber sido castigados con 122 puntos, que hacen de Denver la peor defensiva de la NFL.

“Probablemente no lo logremos en el corto plazo. Debemos ser capaces de saber en qué fallamos rápidamente. Trabajar mejor que la semana pasada, tener un mejor plan de juego, pero todo eso lo lograremos hasta que comencemos a ganar algunos juegos”, puntualizó.

No será sencillo enderezar el rumbo para Sean Payton, quien a su llegada a los Broncos para esta temporada criticó a su antecesor, el coach Nathaniel Hackett, porque al final de la campaña 2022 dejó al equipo en el último lugar de la División Oeste de la Conferencia Americana con récord de cinco triunfos y 12 derrotas.

“Fue uno de los peores trabajos de entrenamiento en la historia de la NFL”, dijo Payton sobre el desempeño de Hackett, en julio pasado.

Hasta la semana tres del año pasado Denver, con Hackett, tenía dos triunfos y una derrota; en este 2023 Sean Payton tiene a los Broncos con tres caídas en fila.

Garoppolo, en duca

El quarterback de los Raiders de Las Vegas Jimmy Garoppolo ingresó al protocolo de conmoción y con lo que está en duda para la visita a los Cargadores de Los Ángeles el domingo.

Garoppolo se lesionó en la derrota del domingo 23-18 ante los Acereros de Pittsburgh.

El entrenador Josh McDaniels indicó ayer que no sabía cuando ocurrió la lesión, pero que Garoppolo recibió varios golpes al ser capturado cuatro veces y que su cabeza rebotó en el césped en jugada en el cuarto periodo.

El safety de los Acereros Minkah Fitzpatrick fue castigado por rudeza al quaterback.

Si Garoppolo no puede jugar, los Raiders optarán por el veterano Brian Hoyer o el novato Aidan O’Connell.

McDaniels aclaró que no han iniciado las conversaciones sobre a qué quarterback elegir y dijo que la decisión será la que “mejor le convenga al equipo”.

“Estaremos trabajando duro al tener que manejar la situación de la mejor forma mientras progresa”, indicó McDaniels.

Las lesiones han sido un problema para Garoppolo. En el 2018 sufrió una lesión de rodilla con San Francisco que puso fin a su campaña y en el 2020 se perdió ocho duelos por un problema de tobillo.

Los Raiders firmaron este receso de temporada a Garoppolo después de que terminaron su relación de nueve años con Derek Carr, quien ahora es jugador de los Santos de Nueva Orleans. McDaniels y Garoppolo se conocen desde que ambos estaban con los Patriotas de Nueva Inglaterra. McDaniels era coordinador ofensivo y Garoppolo el suplente de Tom Brady.

Garoppolo disputó dos juegos de Campeonato de la Conferencia Nacional y un Super Bowl con los 49’s. Pero ha tenido problemas para encontrar su forma con los Raiders.

“Resolvió varias veces, mantuvo jugadas vivas y otras veces en las que tiene que tomar decisiones”, advirtió McDaniels. “Pero eso es ser quarterback en la NFL y lo ha hecho bien antes”.— EFE Y AP