Los Filis calientan motores para octubre

Orion Kerkering se expresó como cualquier otro fanático de los Filis el año pasado, decidido a conseguir boletos para la Serie Mundial sin importar el precio. Que haya sido la selección de la quinta ronda del draft de Filadelfia no importaba, Kerkering tenía que pelear por una entrada como todo fanático desesperado.

Buenas noticias. Kerkering conocía a alguien —su tío— que conocía a otra persona que podía conseguir boletos. Kerkering nada más tenía que comprar un pasaje de avión y tendría sus butacas junto a su novia y padre para el tercer juego de la Serie Mundial.

Kerkering alentó a favor de los Filis desde la tercera hilera en lo más alto del estadio, tocándole ver un despliegue de cinco jonrones ante Houston. Con los Filis empleando cuatro relevistas para la victoria, Kerkering veía y se preguntaba si para —de repente en 2025— podría ser el lanzador que llamaban del bullpen en una postemporada con el equipo.

¿Para qué esperar?

Si los Filis repiten en la Serie Mundial, Kerkering no tendrá que bucear en el mercado de reventa y boletos y ver el juego desde el bullpen. El pitcher derecho de 22 años ha subido por cuatro niveles de las menores este año y debutó con el equipo grande este fin de semana. Ponchó a dos al colgar un cero al debutar en la victoria el domingo ante los Mets de Nueva York.

Incluso con su tardío debut, Kerkering estaría habilitado para ser tomado en cuenta en la postemporada.

Eso será posible mientras los Filis sigan en pie. Deben asegurar oficialmente su plaza hoy con una victoria ante Pittsburgh. Filadelfia se perfila para quedarse con el primer comodín, con lo que serán locales en la primera ronda de los playoffs.

Bryce Harper, Nick Castellanos y Kyle Schwarber calientan motores para pegar más palos en octubre.

Esta vez, Trea Turner, Taijuan Walker, Cristopher Sánchez y Kerkering se han sumado al grupo.

Con 87 victorias, emulando el total de la pasada temporada, para luego eliminar a San Luis, Atlanta y San Diego rumbo a la Serie Mundial. Otra vez, los Bravos de Atlanta —campeones de la División Este de la Liga Nacional con 100 triunfos— se interponen en el camino. Y los Dodgers también están por alcanzar el centenar de victorias. Pero vale recordar que el año pasado, los Dodgers, Bravos y Mets ganaron 100 juegos, pero al final los Filis salieron campeones del Viejo Circuito antes de caer en seis partidos ante Houston en la Serie Mundial.

De arriba a bajo, los Filis son un equipo más potente y completo que en 2022, especialmente su pitcheo. Los Filis sortearon los playoffs el año pasado improvisando “abridores” como Bailey Falter y Noah Syndergaard, sacando un par de innings. Ahora, el dominicano Sánchez —el dueño de uno de los mejores cambios de velocidad del béisbol y que ha ponchado a 10 bateadores en un juego dos veces este mes— quizás no pueda abrir en una serie corta.

“No sabría dónde estaríamos sin él”, comentó el mánager Rob Thomson. “Este chico es realmente impresionante. No tendría miedo de usarlo en situaciones de apremio desde el bullpen. Si llegamos a octubre. Pero aún no estamos ahí. No lo descarto como abridor”.

Zack Wheeler y Aaron Nola son los considerados fijos en la rotación fili, con Walker y el venezolano Ranger Suárez bajo consideración, así como Sánchez.

Thomson quería sondear lo que Kerkering podría aportar y cómo Michael Lorenzen respondería trabajando de relevista tras ser castigado en cinco aperturas tras lanzar un juego sin hit.

Hasta ahora, los primeros resultados han sido promisorios: Kerkering y Lorenzen (quien se acreditó el rescate) poncharon a tres en dos innings en blanco para vencer a los Mets el domingo. El padre de Kerkering, Todd, no pudo ocultar las lágrimas en el Citizens Bank Park al ver lanzar a su hijo.

Thompson contempla que Kerkering —con foja de 4-1, 14 salvados y efectividad de 1.51 en 49 apariciones de relevo en cuatro equipos distintos en las menores este año— será un relevista para momentos clave.

Los Filis cerrarán la temporada regular con tres juegos contra los Piratas y otros tres de visita contra los Mets, lo que permitirá a Thomson analizar cómo Kerkering encaja dentro de sus relevistas derechos, un grupo que incluye a Craig Kimbrel, Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman.

“La única cosa con los que debutan es ver cómo responden a este entorno”, dijo Thomson. “Cómo responde al tener que salir a lanzar ante 40,000 personas en las gradas, la pasión de la ciudad. A mi me pareció que ni siquiera sudó”, finalizó el mánager.— AP