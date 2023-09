Homenaje a un pítcher yucateco de leyenda

Decía Carlos Segovia Castillo al bajar de la loma donde, minutos antes, le habían rendido homenaje por protagonizar un par de hazañas del béisbol yucateco: “¡Qué bonito que te recuerden! Lo mejor, que es en vida…”

Armando Lara Canto, presidente de la Liga Motuleña, circuito de reconocida valía en Yucatán, le organizó un homenaje por haber sido el primer pítcher yucateco en ponchar a 20 o más, que se tenga documentado, pues lo hizo el 22 de mayo de 1966, lanzando para los Matarifes en la Liga Meridana ante el Carta Clara de Hunucmá.

Segovia Castillo decidió que fuera en el campo “Mario Maldonado” de Sisal, un puerto al que le tiene mucho cariño, y, en una pausa del partido entre los Rivereños de casa y los Diablos de Dzidzantún, le entregaron una placa citando esa hazaña, y otra que logró en la desaparecida: lanzar dos juegos de nueve entradas el mismo día, y ganar ambos, recibiendo fuertes ovaciones, con los jugadores de ambos equipos enfilados en el diamante, bajo un sol de rajapiedra. Las emociones casi le ganan a Segovia, nacido en 1944 cerca del barrio bravo de San Sebastián.

“Allí, en el Rastro (ahora campo de fútbol, el Ex Rastro) hice gran parte de mi vida, y luego, di mis mejores partidos en donde me llevaran a jugar. No llegué a Liga Mexicana, pero creo que pude hacerlo, aunque el estar en las ligas más importantes de la Península me llenó de muchos amigos, a los que ahora sigo disfrutando”. Fue llamado a los Leones por Leonel Aldama, pero no se quedó y siguió lanzando en las ligas peninsulares.

“Estos homenajes significan mucho porque reconocen la valía de los peloteros de la vieja guardia, algo que hoy casi nadie hace”, destacó Juan Carlos León, exjugador de cuadro de los Leones y de otras novenas yucatecas en el semiprofesionalismo.

Otros expeloteros profesionales, como Alan Arredondo, Luis Navarro y Jorge “Coco” Torres, estuvieron en el acto, pues juegan con Sisal en el circuito de segunda fuerza. Luis Fernando “Pecas” Morales lanza con los pingos.

Acompañaron a Carlos Segovia su esposa Guadalupe Beh Cámara y su hermano José Adán, igual el alcalde de Dzidzantún, Ismael Aguilar Puc.— Gaspar Silveira Malaver