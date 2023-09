La MLS buscará capitalizar lo que el astro genera

Difícilmente otro futbolista que no sea Lionel Messi hubiera convocado al príncipe Enrique, Selena Gómez y Leonardo DiCaprio a un partido de la temporada regular de la MLS.

Pero se hicieron ver cuando el Ínter Miami de Messi visitó a Los Ángeles FC a inicios de este mes.

Desde que el astro argentino se mudó a Estados Unidos, la liga y su club han capitalizado captar tanta atención, plasmada en llenos completos como visitante y de local. Las camisetas con el 10 de Messi se venden como pan caliente, los boletos alcanzan precios astronómicos y más patrocinadores quieren subirse al barco.

“Es el mejor jugador del mundo. ¿Qué se esperaban?”, comentó el técnico de LAFC Steve Cherundolo tras el partido en Los Ángeles.

Es casi una necesidad ser una celebridad de renombre para poder conseguir un buen boleto para verlo jugar. Las entradas de primera fila en la reventa pueden costar miles de dólares. Sin importar el costo, la gente acuda en masa para ver al siete veces ganador del Balón de Oro y reinante campeón mundial.

“Nunca me gustó la MLS”, dijo Kenny Schorr, un aficionado de Miami Springs y exfutbolista en la universidad durante un reciente partido de Miami. “Veía un partido y me ofuscaba. El nivel de talento era tan disparejo. No quiero restarle mérito a nadie. Pero miren las cosas que Messi hace, así que el talento debe mejorar con su mera presencia”.

La “Messimanía” va más allá de la cancha.

Al día siguiente que Messi publicó en las redes sociales lo que comió en Banchero Pizza, una pizzería al estilo argentino en North Beach, una multitud hizo cola en la puerta del restaurante.

Obviamente, todo lo que sea Messi es desmesurado. Pero está la incógnita. ¿Alcanzará para que la MLS se consolide en Estados Unidos, un país en el que la palabra “fútbol” se usa para identificar a la NFL?.

“Con la llegada de Messi, todo cambia, todo el mundo pendiente”, dijo Giorgio Chiellini, el zaguero italiano que juega en LAFC. “Es un paso. Se trata de dar un paso, entonces más gente querrá invertir y tendrán la oportunidad de hacerlo. Esta liga tiene un enorme potencial. Ahora llegó la hora de mostrar ese potencial”.

Resta por ver cuán amplio será el efecto Messi, si la afición tendrá el mismo tipo de entusiasmo para el resto de la competencia.— AP