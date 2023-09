“El Juli”: el adiós de un torero ejemplar

Amigos aficionados…

Veía hace unos días uno de mis vídeos favoritos: la despedida de Derek Jeter. Ese cántico de los aficionados en Yankee Stadium, replicado en Fenway Park, con “Derek Jeter… Derek Jeter…”, cuando tomó su último turno al bate. Se retiró en 2014 dejando un legado impresionante no solo para los Yanquis, sino para el béisbol.

Ustedes dirán: ¿y qué tiene que ver Derek Jeter en los Jueves Taurinos?

Casi no acostumbro a escribir a título personal, pero esta vez lo haré. Y tiene su sentido, igual que su sentimiento. Decía el ingeniero Gaspar López Poveda cuando comenzaba en estas lides periodísticas: “Nos toca verlos comenzar, nos tocará, tal vez, verlos irse”.

Y sí, como nos tocó ver a Jeter comenzar (lo recuerdo con su foto de casi niño llegando a las Mayores en 1995), nos tocó ver su partida. Y hoy, estamos cerca del adiós de Julián López “El Juli”, a quien, igual que al “Capitán”, pudimos seguir desde sus primeros pasos en la que, a título personal, considero es el más grande de los toreros de esta época, en que hay morantistas y tomasistas y una lista larga de toreros de muchísimo valor.

Varias veces hubo la oportunidad de cruzar palabra con Julián, de escucharle en conferencias y, claro, de verle torear. No cabe la menor duda que lo asentado líneas arriba es lo que es: el número uno de estos años.

Lo fue desde niño. El prodigio que logró llegar a la meta. Han habido niños toreros que cautivaron, pero que por equis o por ye, no alcanzaron siquiera a ser toreros de primera.

Fue, iniciando su trayectoria como novillero, el que reventó todas las plazas y su vida torera en México, desde entonces, tiene un lugar especial. Aquí se hizo gran parte de la vida del que, 25 años luego, se marcha con una trayectoria intachable, como torero, como persona, como jefe de familia. Toreó en todas las plazas donde le querían ver, casi no huía de las citas grandes. Siempre estaba en las ferias importantes, defendió sus derechos, y si le anunciaban, era garantía de que, al menos, habría intento de triunfo.

Una vez me dijo, en la desaparecida placita “Joselito Huerta” (toreó un festival mano a mano con Fernando Ochoa): “Pensé que era una locura venir a este festejo, entre semana, de noche, y mira: lleno, gente cálida”. Luego, pasaron los años, y, en el callejón de la Monumental Avilés de Motul, en un viernes, llevaba a mis hijos Gera y Tito tratando de bajarlos al callejón al caer el sexto toro y amablemente me dijo: “¿Son tus hijos? Te espero”. Otros toreros le hacen feo a los aficionados. Julián López no. En su última visita a Mérida, en abril pasado, hablamos de su ya meritoria, exitosa y larga trayectoria. De salida del hotel, en la Avenida Colón, un aficionado le pidió una foto y se veía muy serio, pero la aceptó. Palabras más, palabras menos, dijo: “Un aficionado es un aficionado”.

Y sí, evidentemente, cuando un aficionado, de cualquier disciplina (deporte, cultura, artes), solicita una foto, el protagonista debe estar puesto para corresponderle. Son los que pagan los boletos, los que sostienen los eventos. Y los que, pasados los años y las épocas, lo van a recordar eternamente.

Julián López “El Juli”, primera figura del toreo, se despide de los ruedos este fin de semana. Dice que es “de forma indefinida”, lo que abre la posibilidad de que algún día regrese. El sábado torea en Las Ventas de Madrid, una plaza en la que no pudo romper como en otras, pero allá no fue bien tratado por la autoridad, que le negó trofeos ganados con rotundidad, pudiendo abrir las veces que quisiera la Puerta Grande.

El domingo hará su último paseíllo, en la Real Maestranza de Sevilla, la plaza con los boletos más caros del toreo. Jeter se despidió del Yankee Stadium, su casa, primero y luego, su adiós fue en el Fenway Park, el estadio del enemigo acérrimo. Julián se va primero de su plaza, Las Ventas, y luego irá a la Maestranza, no plaza enemiga, pero sí de exigencia grande. Dicen que Madrid y Sevilla tienen sus diferencias.

Y se cerrará una página. Lo tendré, como a Jeter, en un punto especial de mis preferencias, por siempre. Yanquista y julista. Gaspar Silveira Malaver