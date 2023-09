Julio Urías no se presentó en la corte tras acusaciones de violencia; esta es la razón

A inicios de septiembre el pitcher mexicano Julio Urías fue arrestado, tras un partido de futbol, por supuestos actos de violencia contra su pareja.

Horas más tarde a su detención el culichi salió tras pagar una fianza, pero esto fue el inicio de un proceso que hasta ahora lo mantiene en licencia administrativa en la MLB y es que Los Dodgers lo separaron por esta situación.

Todo indicaba que este 27 de septiembre el beisbolista se tendría que haber presentado ante el juez, pero, reportan en Estados Unidos, esto no sucedió.

Julio Urías no acudió a su cita en la corte de Los Ángeles por violencia doméstica. pic.twitter.com/IFDJHHwkyr — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) September 28, 2023

De acuerdo a la información que ha circulado en las últimas horas, la ausencia del mexicano tiene que ver con alguna esperanza en el caso y sobre todo en cuanto a su futuro con la novena angelina. El periodista Ricardo López reveló que el sinaloense no arribó a dicho sitio "por no haber una acusación contra él" y que su caso "no está asentado en la corte".

Dodgers ponen en remate mercancía con el número y el apellido de Julio Urías en su tienda oficial.



Esta semana el zurdo mexicano fue arrestado por delitos graves de violencia doméstica.



uD83CuDFA5 TikTok/El canal de Dany Boy pic.twitter.com/lJZU2Bp7jw — El Fildeo ??uD83DuDD25 readys pa MLB (@elfildeo) September 9, 2023

Julio Urías tendría las puertas cerradas en Liga Mexicana de Beisbol

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, habló sobre el futuro del pelotero Julio Urías, quien recientemente fue arrestado por presunta violencia de género contra su pareja: las circunstancias parecen indicar que tiene la puerta cerrada en la LMB. Durante una conversación con la periodista Marisol Rojas,

De La Vega explicó que, así como la continuidad del mexicano en la Major League Baseball (MLB) está en duda, tampoco es seguro que juegue a nivel nacional.

"Te diría que no. Hay que ser corresponsables. Hemos tenido pláticas en el seno de la Asamblea. Julio tiene que pasar su proceso y estaremos atentos para saber la determinación de las Grandes Ligas y de nuestra parte, no existe alguna posibilidad de que se pueda incorporar a la LMB en fechas recientes", explicó el directivo.

En pregunta necesaria y de otra índole.



¿La LMB aceptaría la solicitud de algún equipo para traer a Julio Urías después de las acusaciones de violencia doméstica?



“Te diría que no, hay que ser corresponsables. Hemos tenido pláticas en el seno de la Asamblea….. pic.twitter.com/5VTB6cOxjk — Marisol Rojas uD83DuDD06 (@MarisolSonne) September 21, 2023

Por ello, todo parece indicar que las puertas dentro de la Liga Mexicana de Beisbol también están cerradas para Urías. Al menos, de momento.

¿Qué pasó con Julio Urías y de qué fue acusado?

El 3 de septiembre, Julio Urías fue arrestado en Los Ángeles por presunta violencia doméstica. Sin embargo, salió en libertad tras pagar fianza. La carrera del pelotero está detenida. Incluso, Los Angeles Dodgers, equipo donde jugaba, quitó su casillero y las mantas donde salía su rostro. Las investigaciones respecto al caso continúan.