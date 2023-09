Shohei Ohtani, talento y disciplina

Shohei Ohtani no volverá a lanzar esta temporada. En el medio beisbolero se dice que probablemente no lance ni la siguiente campaña, y que si vuelve a hacerlo, difícilmente será como lo hizo a mediados de 2023, cuando el nuevo fenómeno del béisbol comenzó a sentir molestias en el brazo derecho.

En realidad, todos, o casi todos, incluso él, pensaron que esto ocurriría. Difícilmente alguien pueda aguantar un ritmo tan bestial como el que llevaba el joven nipón que llegó a conquistar el béisbol desde el lejano imperio del Sol Naciente.

Pero lo que nadie pone en duda es que, lo que se pudo ver, es la mejor temporada de toda la historia del béisbol. Los románticos que hablan de Babe Ruth ven como un verdadero mito al “Bambino”, que fue un formidable lanzador en sus primeros años antes de decantarse por ser bateador hasta convertirse en el mayor símbolo que tiene este deporte. Babe amasó números impresionantes como bateador, pero su durabilidad como lanzador fue buena hasta que decidió ser solo cañonero con los Yanquis de Nueva York.

Ohtani hizo lo que nadie había hecho: batear y lanzar. Y no solo eso, sino batear como el mejor, y pitchear también como los mejores, en una misma temporada.

En 2021, cuando comenzó a mostrar su grandeza en la pelota de Estados Unidos, a estas alturas de la temporada se hablaba de si era “la mejor campaña de la historia”. Entonces, el joven maravilla de los Angelinos de Los Ángeles fue Jugador Más Valioso por unanimidad, acumulando 46 jonrones y lanzando 130 entradas, con efectividad de 3.18. Verdaderamente impresionante. El Juego de Estrellas le vio abrir en la loma por la Liga Americana y tomar turno al bate.

Mejoró en 2022, siendo cuarto en la votación al Cy Young y segundo detrás de Aaron Judge, coronado porque rompió la marca de 61 jonrones de Roger Maris en la Liga Americana.

En 2023, debe ganar la distinción al “MVP” otra vez de manera unánime en el Joven Circuito. No hay duda de ello. Por su valor de apertura a apertura y los números que acumula, podría ser el Cy Young. Y si lo eligen, nadie pondrá en tela de duda.

En el transcurso del tiempo que llegó el monstruo japonés a conquistar el planeta MLB, muchas expresiones se han dejado leer y escuchar. Para este trabajo en los “Domingos especiales en www.yucatan.com.mx” tomamos varias, algunas hechas en presencial, otras de gente de Grandes Ligas en internet. Y muchos coinciden en que Ohtani es un portento de talentos especiales, pero agregan que, sin trabajo, disciplina y respeto al juego, el japonés no podría ser nada de lo que lo tienen convertido, con todo y su lesión, en el pelotero que más llama la atención y mete gente a los estadios. Algo así como la “Fernandomanía” que el “Toro” Valenzuela dejó como legado al béisbol tras la huelga de 1981.

Pero hay trabajo, dedicación, y mucha pasión en lo que el astro de los Angelinos hace y disfruta. De Terry Francona, uno de los pilotos más exitosos de los últimos años, tomamos la siguiente expresión: “Es un niño grande al que le encanta jugar béisbol, lo cual me encanta a mí. Eso es un buen augurio para nuestro juego”.

Se divierte

Sin duda, porque, como dice el piloto de los Guardianes de Cleveland, divertirse, aleja a Shohei de las presiones. Siempre se le ve sonriendo, haciendo bromas, divirtiéndose en el dogaut, o departiendo amenamente con los compañeros y también con los rivales. Con Benjamín Gil, coach mexicano de los Angelinos, bromea simulando tomarse un shot de tequila, entre risas y risas.

José Molina, quien fue uno de los cátchers más tácticos de Grandes Ligas en sus años de activo y ahora dirige a los Algodoneros del Unión Laguna en la Serie de Campeonato de la Zona Norte en México, destacó: “Somos afortunados de ver a un pelotero de esa naturaleza. Está mostrando cosas que nadie antes había hecho. ¿Qué cómo lo logró? Pues lo primero es que no hay nadie más disciplinado que él, y le gusta el juego, en el sentido de que lo disfruta. Para mí, pude ver al mejor bateador de todos los tiempos, lo tuve como compañero, era Barry Bonds, pero Shohei es algo distinto. Me invita a ir a verlo jugar, es decir, me dan ganas de ir al estadio, de pagar un boleto para verlo en acción”.

Muchos expertos consideran que las cualidades que tiene Ohtani no servirían si no tiene una disciplina especial. Molina, hermano de Yadier y Ben, que fueron destacados receptores igual, dice en el dogaut visitante del Parque Kukulcán: “Los japoneses son disciplinados por naturaleza. Eso, sin duda, se nota en el trabajo de Shohei, igual como llegó al estrellato Ichiro Suzuki. Trabajan, se dedican, y para llegar a ese nivel de tops entre los tops, tienen que meterse más y más al trabajo”.

Héctor Castañeda, ahora scout de los Leones, receptor por muchos años en LMB, resalta lo que dice Molina: “Como ser humano, el japonés común y corriente es humilde y disciplinado, con buena cultura, dedicación, educación. Me imagino, porque lo veo sonreír, que debe ser un chavo súper a todo dar, buena onda”.

La lesión sufrida recientemente, por el exceso de trabajo, hará que incluso los bonos para firmar el mega contrato que decía llegaría a 700 millones por 10 años, pueda venirse a pique, porque, evidentemente, Shohei podría no ser el lanzador que fue hasta hace unas semanas. Pero a los aficionados, dice Castañeda, les tocó vivir “un parte aguas con él, es un fenómeno, batea como cuarto bate y pitchea como abridor estelar. ¡Un fenómeno! Uno entre cien millones. Es el único que ha existido en la historia, ni de Babe Ruth lo han documentado”.

Platicamos igual con Luis Borges Burgos, actualmente coach con los Pericos de Puebla en los playoffs. Habla el “Vampiro” de la disciplina por encima de todo. “Eso es lo que marca la diferencia. Él no fuera lo que es sino fuera por su disciplina y es un caballero del béisbol, lo respeta. Sus pequeños detalles son los que lo tienen allá”.

Sobre si durará mucho, hay diversas opiniones. Puede durar más si decide dedicarse a una sola faceta, en vez de hacer un sacrificio sobrehumano para lanzar y batear a un nivel tan alto que supera la excelencia.

“Puede ser con diez añitos más a un nivel alto, o va a durar bateando o pitcheando, pero las dos no creo. Es demasiado desgastante”, opina Castañeda.

Pero se agrega a todo esto que la referencia de los grandes astros alimenta el crecimiento de los deportistas. Platicaban en una mesa de café en la Liga Yucatán el doctor Felipe Domínguez que crecieron leyendo sobre Bob Gibson y Sandy Koufax y el reportero intercambia sus apuntes anecdóticos recordando al “Toro”, antes, y luego a Jeter, a “A-Rod”, y ahora, todos quieren ser Ohtani. No se sorprenda si pronto vemos más peloteros que intenten llegar con la doble faceta. Es el furor por Ohtani.— Gaspar Silveira