Julián Quiñones es requerido en la Selección Mexicana

Julián Quiñones, delantero del América, fue invitado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana a entrenar en la fecha FIFA de septiembre, a pesar que aún no tiene su trámite de naturalización concluido, señaló ESPN en su sitio de internet.

La invitación a Quiñones fue realizada por el cuerpo técnico de la selección mexicana, comandado por Jaime Lozano, y otras fuentes consultadas confirmaron que el América le dio permiso para integrarse a la disciplina del Tri, que concentrará en el Centro de Alto Rendimiento.

El goleador azulcrema regresará a las Águilas para el encuentro del próximo fin de semana ante los Tigres. Quiñones viajará el próximo viernes con el cuadro azulcrema a Texas.

América jugará el 10 de septiembre a las 15:30 hrs en Austin, Texas, contra el campeón Tigres.

A pesar de no tener el trámite concluido, la Federación Mexicana de Fútbol inició el proceso para el cambio de asociación de Julián Quiñones, según confirmó la FIFA a ESPN, y se está a la espera que todo concluya con éxito, para que pueda disputar algún partido con el Tricolor.

El atacante de los azulcremas rechazó la posibilidad de jugar con la selección de Colombia, a pesar que estuvo en la prelista del conjunto sudamericano, confirmó Dulio Davino, hace unos días. “Esa notificación se hizo vía el América y Federación Mexicana de Fútbol”, aclaró el directivo.

El deseo del colombiano es jugar con México, país que lo adoptó en los inicios de su carrera y en el que ha conseguido tres títulos de Liga MX, además de estar en la mira del Tricolor.

Quiñones comenzó su trámite de naturalización desde semanas anteriores, aunque no se ha podido concluir porque el jugador no tiene aún la carta que lo identifica como ciudadano mexicano, misma que no tardaría en llegar, pues los trámites ya están hechos.— ESPN