El rey ha muerto...

Los Leones cumplieron al haber llegado a la Serie de Campeonato de la Zona Sur. Sí, cumplieron, pues con el equipo que presentaron fue bastante lo alcanzado al eliminar a los Olmecas y el Águila, que terminaron en segundo y tercer lugar en el rol regular. Sin embargo, los Pericos hicieron ver a las fieras sus carencias, tanto en bateo como en pitcheo.

Es una realidad indiscutible la caída enorme en figuras como el “Pepón” Juárez, quien parece ha perdido su poder y el exceso de peso lo hace muy vulnerable en la caja de bateo; el “Cafecito” Martínez, que bajó con respecto del buen arranque de temporada y cayó en un slump fatal; Agustín Murillo, quien ya huele a viejo y cansado; Sebastián Valle, un gran receptor, pero un bateador débil.

El otro punto es que los abridores, con excepción de Francisco Haro, fueron recibidos a palos desde los primeros episodios.

Del mánáger Roberto Vizcarra se puede decir que realizó un trabajo aceptable, pues tuvo que reconstruir al equipo en la parte final de la temporada, pero no pudo definir un line up efectivo y sus cambios no dieron los resultados que el club necesitaba. En fin, así es el béisbol. En pocos días habrá un nuevo campeón. Al tiempo