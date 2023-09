Muchos no regresarán

A simple vista, sin entrar en tanto análisis, puede decirse que los Leones hicieron cuanto estuvo de su parte para llegar otra vez a la Serie de Campeonato del Sur.

Los aficionados están reaccionando favorable, en su mayoría, apoyando la causa melenuda tras su repentina eliminación en la antesala de la Serie del Rey.

Y puede llamársele así, repentina, porque más de uno creyó que simplemente porque eran los Leones estaban en la otra orilla. Se mofaron sus fans de la eliminación sorpresiva de los Diablos. Hoy, sufren por los Leones.

Los Leones tuvieron una temporada de altibajos en materia deportiva. Muy notoria. Como la empezaron, la terminaron. No hallaron en la final sureña la constancia que se requiere. En la batalla contra Puebla el pitcheo tuvo inestabilidad (los números lo muestran claro: relevo bien; rotación mal) y el bateo no terminó de dar el estirón. Pero todos, o la mayoría (peloteros, directivos, aficionados) pensando: “Los Leones son equipo de playoffs”.

Cuando los Leones se iban a pique, el equipo hizo varios cambios, trajo peloteros y echó peloteros casi con la misma facilidad. Puede decirse que llenó huecos a como sea. Así, incluso, se llegó a la postemporada.

¿Cuántos jugadores, entre mexicanos, extranjeros y de doble nacionalidad llegaron a la cueva? ¿Y cuántos terminaron? ¿Cuántos de esos tuvieron probada calidad para estar en un equipo que, aunque haya perdido, es el principal protagonista de la LMB en los últimos años?

Ejemplo: siempre se habló de un tercera base, necesario con el guante, pero más con el bate. De último instante apareció Agustín Murillo. No es culpa del “Guty” haber llegado lejos de sus mejores años. Él hizo lo que pudo..

Art Charles se ponchaba y ponchaba, pero cuando se enredaba con la pelota, cuidado… Y le aplaudían, pero no es eso, no es batear una semana sí, otra no, sino tener consistencia.

“Pepón” Juárez se lesionó gran parte de la temporada. Cuando volvió no fue lo mismo, y forzosamente, porque así se vio, estaba en el orden al bate en lugares de privilegio. Ese fue otro asunto: nunca hubo un line up que se diga es “base”, por lo mismo del desfile de peloteros.

Si alguien destacó en la temporada fue Yadir Drake, un perro de presa que está con enjundia en el outfield o en la primera base, y tratando de ser el mejor bateador posible. Norberto Obeso va luego: un fino jardinero, buen bateador.

Del resto… notable el bajón del “Cafecito” Martínez en la postemporada. Cierto que los mánagers tienen sus decisiones, que a veces no gustan, pero, ¿por qué forzarlos si no están bien? Se quedó en la banca el que pudo ser uno de los mejores bateadores de la Liga (lo fue en la cueva), como es Fabrizio Macías.

En el quinto de la serie ante Puebla, el piloto Vizcarra metió a batear a Lázaro Alonso con casa llena y fue dominado a la primera pitcheada. Los que saben (lo han insistido muchas veces) dicen que el emergente tiene que entrar a romperla desde la primera pitcheada. Esa fue una falla general en la cueva: Alonso, Yadir, Juárez, Valle, Cafecito. Muchas veces se les vio irse a la primera.

Otro ejemplo: en el cuarto partido, después de las condiciones vividas por las suspensiones del tercer duelo, Yucatán usó a un abridor para relevar a otro abridor. Cierto, esos juegos hay que ganarlos porque sí, pero, ¿por qué corrió el turno de Doubront dejando en la banca a Thompson, si era el indicado? En definitiva, que él lo sabe más que nadie.

En lo relacionado con el deporte-espectáculo, los Leones fueron los grandes ganadores de la temporada. Metieron a más espectadores que nadie, aunque muchos aficionados dejaron de ir por el excesivo ruido. La gerencia de ese ramo ganó; la del aspecto deportivo, no.

Se vendrá una larga temporada baja (tras la Champions League). Muchos de los que aparezcan en el torneo lo harán como su despedida. Y los que vuelvan, se toparán con una casa que será prácticamente nueva, porque el Kukulcán será sometido a remozamiento. Viene otra historia.— Gaspar Silveira