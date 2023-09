Djokovic vuela a las semifinales

Novak Djokovic batió otro récord al alcanzar su 47a. semifinal en un torneo de Grand Slam, dejando atrás a Roger Federer por la mayor cantidad en el tenis masculino, tras una actuación impecable al vencer 6-1, 6-4 y 6-4 a Taylor Fritz en un martes de sofocante calor en el Abierto de Estados Unidos.

Djokovic quedó 13-0 de por vida en la instancia de cuartos de final en Flushing Meadows y mantuvo perfecta su foja en el historial directo contra Fritz —un 8-0— frente al estadounidense que era el octavo cabeza de serie.

Djokovic, quien volverá a la cima del ranking el próximo lunes, alcanzó por 13ra ocasión la penúltima ronda del US Open y el astro serbio —a sus 36 años— está a ley de dos victorias de ampliar a 24 su colección récord de títulos en los Slams.

También logró por sexta vez en su carrera avanzar a las semifinales de las cuatro grandes citas, posicionándose por encima de Federer con cinco en la era abierta del tenis masculino —a partir de 1968.

“Es un auténtico privilegio seguir jugando. A esta altura de mi vida no se cuántas más oportunidades me quedan, así que trato de disfrutar el máximo posible”, dijo Djokovic en una entrevista a pie de cancha.

“Este es el deporte que tanto me ha dado. Viniendo de Serbia, un país en guerra cuando crecí”, dijo Novak.

Fue un día soleado, pero se jugó con el techo retráctil parcialmente cerrador para mitigar el calor de las últimas semanas del verano de Nueva York. Las temperaturas alcanzaron los 32 grados Celsius, con una humedad por encima de 55%.

En los cambios de lados, los jugadores trataron de refrescarse cambiándose múltiples veces sus camisetas empapadas de sudor, mostrando el calor que ha golpeado fuerte en Flushing Meadows.

La esperanza local

Coco Gauff entiende bien lo que se necesita para alcanzar una final de Grand Slam. Ya lo hizo. Lo que le falta por experimentar es ganar el campeonato. Y es por ello que su primera presencia en las semifinales el Abierto de Estados Unidos le colme de satisfacción, sin importar el grado de contundencia que le llevó a esa instancia.

“Lo que quiero es el trofeo”, dijo la estadounidense de 19 años.

El metal está cada vez más cerca. Gauff ni se inmutó con el calor, la humedad, la potencia de los golpes de Jelena Ostapenko, imponiéndose 6-0 y 6-2 para convertirse en la primera adolescente estadounidense que pisa las semifinales desde Serena Williams en 2001.

“Aunque al alcanzar las semifinales, en teoría, si lo que buscas es ganar, te quedan dos partidos. No se puede pensar de esa forma”, dijo Gauff. “Mantengo la misma mentalidad del comienzo del torneo. Es lo que ha aprendido del pasado por haber alcanzado los cuartos de final. Antes que me ponga a pensar que estás cerca de la meta, pero ahora mismo la mentalidad es que tengo dos semanas por jugar. En eso me enfoco. Y luego, ya veremos cuando este acabe. Pero ahora mismo, mi consigna es: “Dos semanas más”.

En las semifinales, Gauff se las verá contra la checa Karolina Muchova (10a. cabeza de serie).— AP