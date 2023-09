Berchelt volverá en el Polifórum

Miguel Berchelt ya tiene fecha para volver al ring.

Luego de 17 meses sin pelear, el ex monarca mundial de peso superpluma fue anunciado para subir al ring el próximo sábado 14 de octubre, en una velada de corte internacional que, además, marcará el retorno del boxeo profesional al Polifórum Zamná.

La velada será montada por la promotora Max Boxing, cuyo presidente, Mario Abraham Xacur, presentó el avance de la cartelera, con una combinación de peleas que, incluso, tendría cruces entre púgiles yucatecos.

El rival de Berchelt está por confirmarse, pero de acuerdo con los planes será un peleador que exija al que fuera monarca de las 130 libras. Abraham Xacur indicó que uno de los que está en esta baraja de posibilidades es el chileno Cristian “Tigre” Palma. Un colombiano y un argentino, sin anunciar nombres, son también opciones para encarar al nacido en Cancún, hecho campeón en Mérida.

“Hay mucha expectativa por el retorno de Miguel. La gente quiere verle en acción y él quiere mostrar que está recuperado”, expresó el empresario.

Destacó que la velada será televisada por Azteca.

Abraham Xacur reiteró que “él me pidió que aquí en Mérida sea su reaparición. He hablado con Alfredo Caballero y me dice que lo ve mejor”. Actualmente se encuentra entrenando en Hermosillo, en el establo de Caballero.

Irán también en esta cartelera promesas peninsulares como Axel Talavera, reapareciendo tras perder lo invicto; Ángel Patrón, Russel Acosta, Jarol Cervera, midiéndose con Ángel Talavera, el menor de la dinastía; Pablo “Rojo” Peraza, quien hará su debut con Max Boxing, así como Daniel Garrido y Diego Bastarrachea.

En la presentación se habló del retorno del boxeo al Polifórum, tras varios años sin funciones profesionales. Berchelt estuvo en la última, en 2018, cuando defendió su corona de peso superpluma.— Gaspar Silveira Malaver