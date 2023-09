Arranca el proceso del “Jimmy” Lozano

Después de conducir a México al título de la pasada Copa Oro, le quitaron la etiqueta de interino a Jaime Lozano y ya con sus primeros convocados arrancará su etapa como entrenador del Tri el sábado en un partido amistoso ante Australia.

El “Jimmy” Lozano tomó a México a tres días de iniciar la Copa Oro en relevo del argentino Diego Cocca y para los dirigentes hizo los méritos suficientes para mantenerlo en el cargo de cara al Mundial del 2026.

Lozano ganó el torneo regional con una nómina de jugadores que no fue elegida por él, sino su predecesor Cocca.

Para el partido ante Australia y uno más ante Uzbekistán, el próximo martes, Lozano llamó a varios jugadores que se quedaron fuera en la Copa Oro y que pasan por buen momento como César Huerta (Pumas), y Jordy Cortizo (Monterrey).

“He trabajado mucho desde mi retiro para oportunidades como esta, he trabajado fuerte”, dijo Lozano, quien antes de ganar la Copa Oro tenía como máximo logro como entrenador una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Me siento realizado por los logros, pero siempre he sido alguien con mucha ambición”, agregó Lozano. “No me quedo con una Copa Oro como no me quedé con una medalla de bronce, ni con ganar un preolímpico”.

El entrenador de 44 años enfrenta el reto más grande de su carrera. Aunque México ya está clasificado a la Copa del Mundo por ser coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos, deberá encontrar la forma de elevar el nivel futbolístico de una selección que en Qatar 2022 se quedó en fase de grupos de un Mundial por primera vez desde 1978.

Aunque Lozano logró la Copa Oro, el título tiene sus matices porque se dio en un torneo en el que Estados Unidos y Canadá mandaron equipos alternos y México compitió con sus mejores jugadores.

“Yo quiero hacer historia, quiero hacer nuestra historia, seguir siendo parte de la historia del fútbol mexicano y llegar lo más alto posible. No duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta y vamos a poner el nombre de México nuevamente muy en alto”, dijo Lozano.

Australia viene de hacer un buen papel en el pasado Mundial donde alcanzó la segunda ronda y cayó 2-1 ante el campeón Argentina.

“Será emocionante, México tiene muchos jugadores buenos que han tenido mucho éxito, pero nosotros queremos continuar con el nivel que el equipo de Australia mostró en la Copa del Mundo”, dijo Sammy Silvera, un volante que juega para el Middlesbrough de la Liga Premier.— AP