Verano récord en traspasos

El gasto de los clubes ingleses y saudíes llevó a un mercado de transferencias récord en el fútbol internacional por los acuerdos, gastos y comisiones de agentes, reconoció ayer la FIFA.

De acuerdo con el análisis de la FIFA sobre los jugadores que cambiaron de equipos entre los países miembro entre junio y el primero de septiembre, se realizaron 10,125 traspasos, los clubes gastaron 7,360 millones de dólares y se pagaron 700 millones a intermediarios que representan a jugadores y clubes.

El fútbol inglés gastó cerca de 2 mil millones de dólares (recuperó 956 millones en venta de jugadores fuera del país). Mientras que los clubes saudíes gastaron 875.4 millones en acuerdos antes de la fecha límite de la FIFA del primero de septiembre. El periodo de traspasos de los saudíes continuó seis días más hasta el jueves.

El estudio incluyó todos los acuerdos entre distintos países y que son procesados por la FIFA requiriendo que los clubes den detalles financieros de cada trato.

Pero este estudio no presenta la imagen completa debido a que no toma en cuenta traspasos entre clubes del mismo país. Estos acuerdos no requiere cambios en el registro de jugadores entre dos federaciones miembro de la FIFA.

Los clubes ingleses gastaron cientos de millones de dólares adquiriendo a jugadores como Moisés Caicedo, Declan Rice, Mason Mount, Kai Havertz y Alexis Mac Allister de otros equipos de la Liga Premier.

La cifra que la FIFA reportó de pagos a agentes fue de 696.6 millones durante la ventana de traspasos del verano en Europa —y 865 millones en total durante el año— sin contar los acuerdos domésticos.

La investigación de la FIFA deja en claro que la industria del fútbol se recuperó tras la pandemia de Covid-19 y el mercado de traspasos superó los récords del 2019.— AP