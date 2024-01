Los partidos de clasificación de Ucrania en la Copa Davis en contra de Estados Unidos se jugarán en Lituania el 1 y 2 de febrero debido a la guerra en curso en Ucrania.

Los otros juegos de esta ronda de la justa de tenis por equipos están programados para el 2 y 3 o el 3 y 4 de febrero. Las últimas fechas incluyen a Lituania recibiendo a Georgia en cancha dura cubierta, en el mismo estadio en Vilnius en el que se jugarán los partidos entre Estados Unidos y Ucrania.

Bob Bryan, capitán de Estados Unidos, anunció ayer el plantel de su equipo, que incluirá a Taylor Fritz, Sebastian Korda, Christopher Eubanks, Austin Krajicek y Rajeev Ram. Fritz es el mejor rankeado en el circuito ATP, con la décima posición que ocupa esta semana.

Vitaliy Sachko, quien es el número 169, es el mejor de los ucranianos. Lo acompañarán Oleksii Krutykh, Viacheslav Bielinskyi, Vladyslav Orlov e Illya Beloborodko.

Los 12 ganadores de esta ronda clasificatoria avanzarán a las Finales de la Copa Davis de 2024, junto con el campeón reinante, Italia, el subcampeón de 2023, Australia y pases de invitación a Gran Bretaña y España.

Los otros enfrentamientos son: Eslovaquia Vs. Serbia (que no contará con el No. 1 Novak Djokovic), Corea del Sur en Canadá, Bélgica en Croacia, Alemania en Hungría, Suiza en Holanda; Israel en República Checa, Portugal en Finlandia, Francia en Taiwán, Kazajistán en Argentina;, Brasil en Suecia y Perú en Chile.

Los partidos de la Copa Davis llegan menos de una semana después del final del Abierto de Australia.