MÉRIDA.-La yucateca Adriana Palma Guerrero, quien jugará con el Águila de Veracruz en la Liga Nacional de Softbol Femenil, organizada por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) reportará mañana 10 de enero con su nuevo equipo en busca de destacar en el deporte nacional donde fue seleccionada por medio del draft y está lista para iniciar la campaña 2024 cuando su equipo visite a las Sultanas en Monterrey este 25 de enero.

“Me llamaron para preguntarme si estaba interesada, no rechacé la oportunidad, y participé en el draft y quedé con Veracruz que es el más cercano a Yucatán, la verdad no tenía un equipo favorito, pero me siente a gusto con Veracruz”, señaló la seleccionada nacional de béisbol en el pasado, pero ahora recibe la oportunidad de destacar en esta nueva Liga donde se siente muy satisfecha.

“Creo que lo que esperan de esta liga es que se vayan sumando más equipos, aportando más, tener más peloteras, y ya no habrá más tryouts para conformar la selección nacional de beisbol o softbol, porque basta ver la calidad en los juegos y de sus jugadoras”, dijo.

En Veracruz la mánager es Flor Imperial Meza, que fue seleccionada nacional y oriunda de Mexicali, Baja California Norte, quien estará junto con sus couches Marlen Lagunes Pérez, quien también estuvo con México en la Copa Mundial de Béisbol, además de las couches Estela Segovia de Tijuana de bateo y Marlene Segura, de pitcheo.

Somos 2 seleccionadas, la otra joven es Andrea Durán López que nació en Champotón pero ya radica en Yucatán y ambas fueron seleccionadas en el draft para participar en este circuito de softbol que estrenará la LMB.

El roster del Águila de Veracruz está con Alejandra Casas, Azalia Hernández y Estela Segovia como receptoras, María José Valenzuela de Sonora, Daniela Leal de la Ciudad de México, Diana Vizcarra, Janet Fernández y Ericka Gutiérrez como infielders de Baja California Norte, Adriana Palma que aparece como infielder, Yuniesby Acadio de Venezuela, Devanie Gutiérrez de Nuevo León, Marlen Lagunes de Veracruz, Andrea Durán de Yucatán, Vania Ordoñez de Ciudad de México como outfielders y como lanzadoras, Yilian Tornés de Cuba, Aranza Sánchez de Ciudad de México, Lizeth Macías de Aguascalientes y Valeria Aguilar de Oaxaca.