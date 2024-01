Hugo Ramírez Cantón comandó una serie ofensiva desde la yarda 15 del equipo contrario y con menos de dos minutos en el reloj para conseguir el tochdown que dio a la selección Yucatán el triunfo por 12-8 ante el equipo de Central Florida Youth Football en la quinta edición del tazón de fútbol americano varonil de La Unión celebrado en el complejo Deportivo La Inalámbrica.

Fue una serie ofensiva espectacular en el último cuarto que dio el triunfo a los yucatecos que hicieron lo que no pudieron durante todo el juego, ya que se vieron superados por los norteamericanos durante los tres primeros cuartos y llegaron al último tramo del encuentro perdiendo 8-6.

No obstante comenzaron a venir de atrás poco a poco, con inteligencia y lanzando pases a los extremos hasta que finalmente se ubicaron en la yarda 12 cerca de las diagonales donde Hugo Ramírez lanzó pase que completó Araf Sunza para irse hasta la zona anotación dando la vuelta al marcador que ya no tuvo más movimiento porque la conversión no se realizó por una falta y se repitió pero no la consiguió concretar el equipo yucateco, según el comunicado.