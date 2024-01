La juvenil rusa Mirra Andreeva superó con un contundente 6-0 y 6-2 en 52 minutos a la tunecina Ons Jabeur (6) en la segunda ronda del Abierto de Australia.

De 16 años, Mirra no se encogió por la grandeza de la emblemática Rod Laver Arena que abrió la jornada con el techo cubierto como consecuencia de una lluvia que interrumpió la jornada en las pistas exteriores.

Ons, que llegó a los cuartos de final en Melbourne Park en 2020, sufrió con su servicio tras acumular un tímido 49% de primeros en juego y pagó sus excesivos errores no forzados (24), que contrastaron con los 10 de su rival.

La rusa confirmó el presagio que atisbó el mundo del tenis con su fulgurante ascenso en 2023, que pasó en cuestión de semanas de disputar torneos ITF a lograr unos octavos de final en Madrid y Wimbledon, y una tercera ronda en el Abierto de Francia.

Mirra se convirtió en la más joven en superar la primera ronda de los cuatro grandes desde que lo lograra la estadounidense Coco Gauff (4).

“Yo estaba realmente nerviosa antes del partido, porque me inspira mucho Ons y la forma en que juega”, comentó la rusa. “Antes de que yo comenzara en la Gira de la WTA, siempre miraba sus partidos y me inspiraba. Ahora he tenido la oportunidad de jugar contra ella”.

Por su parte, la experimentada danesa Caroline Wozniacki, ganadora en Melbourne Park en 2018, fue eliminada en segunda ronda tras caer 1-6, 6-4 y 6-1 ante la rusa MariaTimofeeva.

En tanto, el italiano Jannik Sinner no tuvo problemas para vencer con triple 6-2 a Jesper de Jong.— EFE Y AP