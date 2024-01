Vaya jornada de pitcheo al estilo de los viejos tiempos que se vivió el domingo pasado en el campo “Luis Canto y Canto” de Izamal, donde la pareja formada por Jorge Cahum y Elián Carrillo hicieron historia al labrar el primer juego perfecto de la Liga Motuleña de Béisbol de Segunda Fuerza. Y fue en un drama de 10 episodios que se definió 1-0 a favor de los Bombarderos ante los Mieleros de Tunkás.

En una tarde fría, Cahum se sublimó trabajando los primeros nueve actos, y retiró en fila a los 27 bateadores de los Mieleros. Elián entró a lanzar la décima y la despachó en 1-2-3 para mantener la perfección.

Cahum adornó su brillante labor con 13 hirvientes chocolates, sacando seis autes con elevados y ocho con rodados, y Carrillo aplicó par de anestesias para sumar 15 ponchetes.

La única carrera de la peleada batalla fue producto de pecado del parador corto a batazo de Ricky Mena, quien se hurtó el segundo sacó y fue avanzado a tercera base con toque de sacrificio de Elías Espadas. Tras ser dominado Elián Carrillo con batazo de faul a la inicial, el veterano Juan “Chereque” Euán, de emergente por Yahir Moo, al primer envío sacó fuerte línea sobre la cabeza del antesalista, que se fue de hit hasta el jardín izquierdo para darle el histórico éxito a los comandos.

No desentonan

Por el lado de los apicultores también brilló el pitcheo, puesto que Miguel Braga (siete actos) y el perdedor Manuel “Chelo” Medina apenas aceptaron cinco inatrapables, no regalaron bases por bolas y aplicaron una decena de dosis de cloroformo, para totalizar 23 ponches en el juego.

Fue, de acuerdo con el presidente de la Liga, Armando Lara Canto, el primer juego perfecto en 41 años de existencia del circuito.

Complementarias.- Los Bombarderos jugaron en este histórico con el siguiente line up: Édgar Euán ji, Mateo Carrillo jc, Iván Alvarado ss, Ricky Mena 2b, Elías Espadas 3b, Elián Carrillo bd, Yahir Moo jd, Rígel Pantoja c, Víctor Mézquita 1b. Los Mieleros presentaron a Emiliano Irigoyen ss, Miguel Uicab ji, Martín Albornoz 3b, Mateo Velázquez c, Jesús Mejía 2b, Ricardo Uicab/Cristian Uc jd, Rodrigo Tamay/ Jesús Valle bd, Jesús Díaz/Manuel Couoh y Ángel Canché jc.

El partido, con 2 horas y 35 minutos de duración, fue sancionado por los umpires Martín Garrido y Víctor Tún. Como anotador oficial fungió Israel Soberanis Ix.