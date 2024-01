Alexander Zverev no parpadeó con su segunda ocasión para sentenciar la victoria ante Carlos Alcaraz, el número dos del mundo, para citarse con Daniil Medvedev en semifinales del Abierto de Australia.

Sexto cabeza de serie en Melbourne, Zverev se puso al frente 5-3 en el tercer set pero desperdició oportunidad para liquidar con su saque. Pero el campeón olímpico no falló en la siguiente oportunidad en el cuarto, ganando 6-1, 6-3 6-7 (2) y 6-4.

Alcaraz conquistó el título de Wimbledon el año pasado y fue el único jugador que pudo derrotar a Novak Djokovic, el 10 veces campeón en el Abierto de Australia, en una cita de Grand Slam durante 2023. El español de 20 años no tendrá otra oportunidad en Australia esta vez.

Fue la primera victoria de Zverev ante uno de los cinco primeros del ranking en un Slam, y la recompensa será su séptima semifinal en un major.

“Estaba jugando contra uno de los mejores jugadores del mundo, especialmente en los últimos dos años”, dijo Zverev. “Ha sido número o número dos constantemente. Ha ganado dos Grand Slam, y cuando estás 6-1, 6-3 y 5-2 empiezas a pensar. Todos somos humanos y es un gran honor jugar contra chicos como él. Cuando estás tan cerca de ganar, tu cabeza empieza a dar vueltas y no siempre ayuda, pero estoy feliz de haberlo logrado al final”.

Zverev dijo que el resultado es más importante desde que reapareció tras sufrir lesión en tobillo en el Abierto de Francia 2022, costándole competir en Wimbledon y el US Open ese año.

“Estaba en mi mejor nivel cuando ocurrió la lesión”, dijo el alemán. “Estoy muy feliz de volver a donde estaba y ganar esta clase de partidos, el volver a tener la oportunidad. No fui un contendor en los Slams el año pasado”.

Alcaraz se perdió el Abierto de Australia por lesión y alcanzó los cuartos de final por primera vez, completando la colección de Grand Slam.

Apenas había cedido un set y llevaba cinco horas menos en pista que lo acumulado por Zverev en las cuatro rondas previas.

“Estoy triste con mi nivel hoy, venía jugando muy bien”, dijo Alcaraz. “Hacer cuartos en un Slam no es malo. No es lo que buscaba, pero es una buena ronda”. “Nadie es perfecto. Siempre todos tienen algo que mejorar”, añadió al referirse al mal desempeño en los primeros dos sets. “No voy a excusarme en la edad, pero tengo 20 años. Es algo que tengo que mejorar y personalmente creo que es normal que esto me pase”.

Medvedev, dos veces finalistas en Australia, doblegó al polaco Hubert Hurkacz, noveno preclasificado, por 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 para alcanzar las semifinales en el Melbourne Park por tercera vez en cuatro años. Djokovic se las verá contra Jannik Sinner en la otra semifinal.

En un partido agotador con numerosos peloteos de más de 20 golpes, el ruso frenó un intento de remontada de Hurkacz y logró el boleto a la siguiente ronda al cabo de 3 horas y 59 minutos.

Medvedev parecía encaminado a la victoria al tomar ventaja de 4-2 en el cuarto, pero Hurkacz mejoró su juego y forzó el set decisivo. El ruso logró un break crucial en el séptimo juego del quinto set para asegurarse el pase.

Antes, Dayana Yastremska avanzó a su primera semifinal de individual en un torneo del Grand Slam al doblegar 6-3 y 6-4 a Linda Noskova.

En la ronda de las cuatro mejores se medirá contra Zheng Qinwen. La china, 12a. del ranking, ganó 10 de los últimos 11 juegos para vencer 6-7 (4), 6-3, 6-1 a la rusa Anna Kalinskaya.—AP