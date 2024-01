El empate de los Venados FC ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara supo a poco y dejó mucho para el análisis del cuerpo técnico.

Aunque los ciervos todavía siguen siendo líderes del Clausura 2024 de la Liga de Expansión (y además tienen una diferencia de goles de más siete que puede jugar a favor de ellos en la recta final), dejó amargo sabor de boca el estreno en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, pues llegaban con expectativas altas tras dos triunfos en calidad de visitante abriendo el torneo, y era el estreno en casa.

Pero el juego se le complicó a los astados a pesar de la ventaja que lograron temprano en el Olímpico.

“Siento que allí nos faltó apretar, ir con ambición a buscar más, que cayera otro gol. En ese tipo de asuntos es donde tenemos que ser más agresivos, pensar en que si hay ventaja tempranera, ir a buscar más”, opinó el director técnico Rafael Fernández tras el duelo ante la Universidad de Guadalajara.

De las lecciones que el entrenador dice serán “tareas pendientes para analizar”, destaca ese ímpetu de ir adelante, pero también el ser más certeros frente al marco y también “a no dejarse perder la cabeza”.

Del caso de una oportunidad fallada por Luciano Nequecaur, expresó que “así pasa en el juego. Uno la quiere meter, pero a veces no se puede”, y del otro punto fue por la expulsión del defensa Mario Trejo por una entrada fuerte peleando un balón.

“Tiene que aprender a llevar estas situaciones, a aprender de ese error, pensar más”, comentó el técnico.

El arbitraje tuvo que ver pues el gol de la U de G fue en un penal que, para muchos, no lo era. El estratega señaló que “no me gustó, pero no voy a decir de más. Así fue”.

Su contrapelo, Alfonso Luna, culpó a la cancha del “Carlos Iturralde” de mucho de lo acontecido en el encuentro del miércoles, señalando que a su equipo le perjudicó, y al equipo de casa le pudo beneficiar.

“No era una cancha adecuada para jugar”, dijo Sosa. Y del tema, Fernández dijo que, “ciertamente, el clima ha perjudicado un poco el piso, pero se está haciendo un gran trabajo para mantenerla en el mejor estado posible, pero la cancha tiene 120 metros y es la misma para los dos equipos, ambos tuvimos la misma cancha para jugar”.— GASPAR SILVEIRA