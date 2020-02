80 segundos le tomó a Ryan García noquear a Francisco Fonseca

EE.UU.— El boxeador estadounidense Ryan García requirió de apenas 80 segundos para noquear al nicaragüense Francisco Fonseca y consumar la primera defensa del título ligero Plata del Consejo Mundial de (CMB).

Tras un ligero intercambio de golpes en los primeros instantes, García esperó el momento oportuno y con el gancho de izquierda bien conectado mandó a la lona a Fonseca, quien no pudo continuar en la pelea para el triunfo del prospecto local.

Un golpe al mentó fue lo que acabó al mexicano

El sudamericano lució mejor que su rival desde el inicio y lo mandó a la lona en el tercer asalto con un golpe al mentón, el cual repitió para quedarse con el triunfo a los 2:09 minutos del cuarto asalto para mejorar a 47-5, 29 nocauts.

García mejoró su récord profesional a 20-0, 17 por la vía del nocaut, además de estrenarse con éxito como campeón Plata del CMB, mientras que Fonseca se quedó con registro de 25-3-2, 19 por la vía del cloroformo.

El vencedor, quien dio un paso más en sus aspiraciones de título del mundo y una posible pelea con Gervonta Davis, tendrá que esperar un poco más, pues todo parece indicar que su próxima pelea sería con el venezolano Jorge Linares.

