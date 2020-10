Leyenda de leyendas

Fallece Whitey Ford, figura emblemática de los Yanquis y hombre récord de la Serie Mudial

El año de la pandemia está dejando sin astros de la vieja guardia al béisbol de las Grandes Ligas.

Whitey Ford, una leyenda entre las leyendas, exaltado al Salón de la Fama y que ganó más juegos de Serie Mundial que cualquier otro serpentinero, falleció a los 91 años, según anunciaron los Yanquis de Nueva York.

El deceso ocurrió en su casa de Long Island el jueves por la noche. Se desconoce la causa.

Edward Charles “Whitey” Ford nació el 21 de octubre de 1928 y creció en Queens. Hizo su debut en las Grandes Ligas con los Yanquis en 1950 y pasó toda su carrera con los Bombarderos del Bronx.

En la década de 1950, cuando el columnista deportivo Jim Murray, ganador del premio Pulitzer, escribió que apoyar a los Yanquis era como apoyar a General Motors o U.S. Steel, y que había un hombre que era el “Presidente de la Junta Directiva” (Chairman of The Board), se refería propiamente a Ford. A esa altura llegó el zurdo.

“El nombre y los logros de Whitey están siempre grabados en el tejido de la rica historia del béisbol", dijo el propietario de los Yanquis, Hal Steinbrenner, en un comunicado, refiriéndose a quien fuera amigo y consejero de su padre en el alto mando del club, George Steinbrenner. “Era un tesoro, y uno de los más grandes jugadores de los Yanquis que jamás haya usado el uniforme a rayas. Más allá de los elogios que le valieron el lugar que le corresponde dentro del Salón de la Fama, de muchas maneras encapsuló el espíritu de los equipos de los Yanquis en los que jugó y que representó durante casi dos décadas”.

Ayudó a los Yanquis a ganar seis títulos de Serie Mundial y 11 banderines de la Liga Americana en sus 16 temporadas. Ford tuvo marca de por vida de 236-106, estableciendo el récord de victorias para los Mulos. El porcentaje de victorias de su carrera de .690 es el mejor para cualquier lanzador con al menos 300 decisiones.

Ford fue el ganador del premio Cy Young en 1961, cuando tuvo marca de 25-4 y fue llamado diez veces al Juego de Estrellas.

“Hoy, todo el béisbol de Grandes Ligas lamenta la pérdida de Whitey Ford, un nativo de la ciudad de Nueva York que se convirtió en una leyenda para el equipo de su ciudad natal. Whitey ganó su estatus como el as de algunos de los equipos más memorables en la rica historia de nuestro deporte. Más allá de la excelencia del ‘Presidente de la Junta Directiva’ en el montículo, fue un embajador distinguido de nuestro pasatiempo nacional a lo largo de su vida. Extiendo mi más sentido pésame a la familia de Whitey, sus amigos y admiradores a lo largo de nuestro juego, y todos los fanáticos de los Yanquis”, dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado.

El estatus de Ford como el mejor lanzador en el mejor equipo fue ejemplificado por sus marcas en la Serie Mundial, donde fue elegido como abridor del Juego 1 ocho veces. Sus 10 victorias en la Serie Mundial son más que las de cualquier otro lanzador, y lanzó 33 actos y dos tercios consecutivos sin permitir carreras en el Clásico de Otoño, rompiendo una marca establecida por Babe Ruth. También mantiene récords de aperturas en la Serie Mundial (22), entradas lanzadas (146) y ponches (94).

Las mejores temporadas de Ford llegaron en 1961 y 1963, en medio de una racha de cinco banderines consecutivos en la Liga Americana para los Yanquis, cuando el mánager Ralph Houk comenzó a usar una rotación de cuatro hombres en lugar de cinco. Ford lideró la liga en victorias con 25 en 1961, ganó el premio Cy Young y fue el “MVP” de la Serie Mundial después de ganar dos juegos más contra Cincinnati.

En 1963, tuvo marca de 24-7, nuevamente liderando la liga en victorias. Ocho de sus triunfos esa temporada llegaron en junio. También lideró la Liga en porcentaje de carreras limpias en 1956 (2.47) y 1958 (2.01).

Ford y Mickey Mantle fueron los íconos de su edición de la dinastía de los Yanquis y, como corresponde, ingresaron juntos al Salón de la Fama en 1974 y su número 16 fue retirado por los Bombarderos ese año. Ford a menudo calificó su elección del Salón de la Fama como el punto culminante de su carrera, y se hizo más significativa porque fue incluido junto a Mantle.

En lo que va del último mes ya fallecieron tres leyendas, además de Ford: Tom Seaver, de los Mets, además de dos astros de los Cardenales Lou Brock y Bob Gibson.