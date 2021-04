De pítcher a gerente deportivo

El tixkokobense Enrique Couoh pone en práctica con Durango sus aprendizajes en el béisbol

En los años 90, cuando Enrique Couoh vivía sus mejores años en la Liga Mexicana con los Tecolotes de los dos Laredos, uno de los sabios del béisbol nacional dijo en el Parque Kukulcán: “No solo tira bien, es inteligente y sabe escuchar. Puede llegar más allá de ser pítcher”.

No se equivocó el ya fallecido José “Zacatillo” Guerrero, quien dirigió al entonces lanzador estelar de la novena fronteriza. Couoh Hidalgo aprendió y, picando piedra, ha ido escalando en el béisbol, callado, sin hacer ruido, hasta convertirse, que se recuerde, en el primer pelotero yucateco que llega al cargo de gerente deportivo en un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.

“El año pasado me llamó Eddie Díaz con los Generales de Durango. Cuando lo nombraron presidente adjunto, pensó en mí como gerente deportivo. Obviamente acepté y aquí estoy, desde enero de 2020, pero por la pandemia no pudimos jugar”, afirma el tixkokobense, quien alguna vez llegó a ser prospecto de los Rojos de Cincinnati.

Lo de Enrique es ser paciente y hablar poco. Desde sus años de joven pelotero, en Tixkokob, en la preparatoria, tras salir de la Academia de Pastejé, fue reservado. Él hablaba en la loma.

Y cuando se retiró de pelotero, rápido tuvo acomodo en otros equipos, como couch de pitcheo, como scout de avanzada. En 2017, fue el vigía enviado a Puebla por los Toros de Tijuana a seguir la final de la Zona Sur entre los Pericos y los Leones de Yucatán. Y también era el couch y el encargado de muchas cuestiones administrativas con los bureles en el año en que izaron el banderín en el Cerro Colorado.

Siempre estaba listo para todo. Y fue paciente. Una noche reciente, trabajado de taxista en Mérida, en el receso de temporada, dijo que estaba escuchando ofertas. Pronto le llegó. Los Generales de Durango le abrieron las puertas.

“Todo va bastante bien, afortunadamente. Cuando Eddie me lo ofreció, tuve el nerviosismo de hacer algo por primera vez, pero poco a poco fui adaptándome y aprendiendo de él. Aún sigo apoyándome en Eddie y aprendiendo, eso nunca dejaré de hacerlo”, comenta en una plática desde Durango, en plena pretemporada.

Enrique, orgullo de un papá que fue poderoso lanzador semiprofesional yucateco, Enrique Couoh Escobedo, y una chiapaneca, Ilse Hidalgo Montalvo, que siempre inculcaba rectitud en sus hijos, está ocupando un puesto que ningún pelotero local ha desempeñado tras su retiro.

“Juan José (Pacho) ya había trabajado en la oficina, pero no sé si de gerente o algún otro puesto, además de ser gran mánager. Andrés Cruz (capitalino que radicó en Mérida y lanzó con los Leones) llegó a ser gerente en Aguascalientes y presidente en Mazatlán, aunque algunos no lo consideran yucateco. No sé si alguien más haya estado envuelto en cargos de directivo”, expresa.

Y desempeña una función que para nada es cómoda. Es el enlace de los peloteros con la directiva, con el mánager, encargado de los aspectos deportivos, de lidiar con los jugadores, con egos de estrellas y jóvenes soñando con ser figuras. Todo eso ya lo vivió en muchos aspectos.

Con Durango, que presume un róster muy respetable, Couoh Hidalgo espera que la temporada 2021 sea positiva. El mánager, el dominicano Félix Fermín, es para muchos el mejor en los años recientes en la pelota latinoamericana.

“La gente va a disfrutar el espectáculo, la entrega y es conocedora de béisbol. La prueba está en que desde que llegó la franquicia, las asistencias han aumentado cada año”, comenta el vecino de Bosques de Yucalpetén en sus tiempos de residencia en la capital yucateca.

Preguntamos al gerente deportivo de Durango, de forma coloquial, entre paisanos: ¿Hay lana para invertir en mejorar el club. Porque Félix Fermín es un mánager de lujo a todas luces?

Y respondió: “Como decía el slogan publicitario... es un lujo, pero la afición de Durango lo vale”.

El viejo “Zacatillo” Guerrero no se equivocó en hablar de uno de sus peloteros preferidos. Couoh Hidalgo fue campeón con sus Tecolotes en 1989 (ante los Leones) y también ya fue monarca siendo couch de pitcheo con el Águila de Veracruz (2009) y como couch y scout de lo Toros de Tijuana. Ahora, quiere alcanzar otra estrella con los Generales. “Ya verán, paisano”, dice.— Gaspar Silveira Malaver