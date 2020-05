Registra 3 casos positivos de Covid el Colonia alemán

Los jugadores del Colonia alemán siguieron entrenando a pesar del surgimiento en el club de tres casos positivos de coronavirus que han puesto en duda los planes de la Bundesliga de reanudar su campaña.

El Colonia informó el viernes que tres personas relacionadas con el club dieron positivo por Covid-19. El equipo no dio más información ni precisó si se trataba de futbolistas o no. Sean o no, los jugadores de la primera plantilla del equipo continúan entrenando, divididos en grupos pequeños.

“Los expertos, en su evaluación, han determinado que, debido a las medidas de higiene y prevención de infecciones en los entrenamientos grupales, podemos seguir practicando con aquellos que dieron negativo en las pruebas, tal y como lo hemos venido haciendo”, afirmó el médico del equipo germano, Paul Klein, citado el sábado por el sitio web del propio conjunto.

El especialista médico añadió que nadie más en el club entraba en la “categoría uno” respecto de los tres individuos cuya infección se confirmó en días pasados, es decir, que ninguno de los infectados vive o tuvo contacto con otra persona que haya dado positivo previamente por este mal.

No obstante, el anuncio del Colonia generó críticas de Karl Lauterbach, legislador del Partido Socialdemócrata, aliado minoritario en la coalición de gobierno de la Canciller Angela Merkel. Lauterbach afirmó en Twitter que “probablemente se infectaron dos jugadores y un empleado”. El legislador es además profesor de economía y salud, y trabajaba impartiendo clases en la Universidad de Colonia antes de incursionar en la política.

“Estoy sorprendido de que los jugadores permitan que se les haga esto. El fútbol debería ser un modelo de conducta, no ‘pan y circo’”, escribió Lauterbach, en referencia a la continuación de los entrenamientos.

Los jugadores y el personal de la liga comenzaron a someterse a pruebas de coronavirus el jueves, como parte de un proceso para permitir que los clubes vuelvan primero a prácticas con plantel completo y luego a la realización de partidos. Ese último paso está previsto para finales de este mes.

Pocos clubes han emitido comentarios sobre los resultados de los análisis. El Werder Bremen informó que las muestras entregadas ese día por sus jugadores y empleados arrojaron, en todos los casos, resultados negativos, añadió que habrá otra ronda de pruebas el domingo.

El Bayer Leverkusen y el Eintracht de Fráncfort, que también realizaron las pruebas, reportaron resultados negativos por el mal.

Un jugador de otro equipo de la Bundesliga, el Paderborn, dio positivo de por Covid-19 en marzo pasado, el único conocido.