El futbolista Luis Romo no quiere ganar sin jugar

Luis Romo, jugador del Cruz Azul, confía en que se reanuden las prácticas y partidos en la Liga MX cuando baje la curva de contagio de Covid-19.

“No me gustaría que se acabara la Liga, uno quiere terminar el torneo y ganarlo en la cancha. Que nos den el título, tampoco. Regresar ya con la liguilla creo que sería injusto para los equipos que están cerca peleando; esperamos que el torneo pueda reanudarse donde se quedó porque eso te dejará un mejor sabor de boca cuando ganes el campeonato”, afirmó el celeste en una entrevista.

El futbolista, quien se encuentra en Querétaro junto a su familia, donde tiene una casa con más espacio para hacer los ejercicios que le manda el club, cree que es importante mantenerse a tope físicamente, ya que todavía aspiran al título de la Liga MX.

Romo no se desespera por la falta de actividad, al priorizar la salud. “Creo que hay que ser responsable de lo que estás haciendo, de lo que puedes perder si no te mantienes en forma; lo disfruto y me mentalizo de que tengo que volver de la mejor forma porque estamos en la cima y ahí queremos seguir cuando vuelva el torneo”, añadió.

“Es una situación muy compleja la verdad, que nos va a dejar muchas enseñanzas. A uno, como futbolista, poder jugar, ofrecerte para un estadio lleno, para la afición que siempre te apoya es muy motivador y no tenerlo te demuestra que todos estamos expuestos a que una contingencia cambie todo y tengas que venir a tu casa y estar encerrado”, agregó durante la entrevista.

Sobre su incorporación a La Máquina, con la cual firmó para este Clausura 2020, el tricolor aseguró estar ya adaptado. Además de que es un titular indiscutible en el 11 del entrenador, Robert Dante Siboldi.

“Tengo grandes compañeros, un plantel con mucha calidad y estás en un club grande, lo disfrutas al máximo. No ha sido complicado, sino muy reconfortante estar en un club tan grande, donde siempre te están viendo, y eso te lleva a mejorar cada día; el hecho de que todo lo malo y lo bueno que hagas se va a ver multiplicado por diez te motiva a estar siempre de la mejor forma y es algo muy positivo para mí y para mi carrera”, finalizó el jugador cementero.