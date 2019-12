A cambiar la mentalidad

Gutiérrez quiere sacar provecho de un buen plantel

Carlos Gutiérrez Barriga tendrá poco tiempo para preparar a los Venados FC de cara al partido que abrirá su época como director técnico de los ciervos, pero el simple hecho de saber que eso será ante las Chivas de Guadalajara le deja una profunda satisfacción.

“Es un orgullo que las Chivas vengan a nuestra casa. Siempre será algo grande enfrentarnos a un equipo como Guadalajara”, afirmó el nuevo director técnico de los ciervos, en su presentación, ayer en el estadoio “Carlos Iturralde Rivero”.

Por ello, considera que, a la voz de ya, tienen que ponerse las pilas todos en la organización para trabajar.

¿Con mano dura?

“Si es necesario habrá mano dura. No suelo ser un técnico distinto. Si hay que apretar, apretamos, pero si los jugadores están haciendo bien las cosas, están dando resultados, pues tenemos que alentarlos”.

La pregunta surgió en torno a la abismal diferencia entre los Venados del Clausura y los del Apertura de este año que está por terminar. En el primero, llegaron a semifinales; en el segundo, no clasificaron. Y, ya entrado en sus detalles, destacó que una de las razones más importantes que tomó para aceptar venir fue “tengo una plantilla para competir”.

“Acepté venir a Yucatán por tres razones. Tengo un presidente que confió en mí, me invitó a ser parte de este proyecto y compartimos visiones deportivas y de vida. Trataremos de que la institución encuentre estabilidad. La segunda: A lo largo de mi carrera me ha tocado trabajar con personas en el fútbol que han logrado ser importantes. No es la excepción ahora, tengo a Luis Miguel (Salvador, el director deportivo), es una fortuna estar rodeado de gente capaz como él. Y en tercer lugar, se cuenta con una plantilla para competir y aspirar”.

Pero le puso un punto más: “En cuarto tendría que decir que vengo a la mejor ciudad de México para vivir. Puros motivos positivos para estar contento, alegre, de llegar a este equipo”.

Como era de esperarse, por las épocas que se viven entre torneo y torneo, los Venados no tendrán mucho margen para hacer movimientos.

“No esperamos muchos cambios, tampoco pensamos que se tengan que hacer grandes movimientos. Tenemos el tiempo justo y afrontamos con ilusión para competir”, indicó.

“El objetivo es hacer un equipo dinámico, que compita, que represente dignamente a la institución. Vamos a estar compitiendo, es lo que puedo ofrecer, buscando la clasificación. Prometer más allá sería palabrería barata”.

Insistió en que encuentra “un plantel balanceado, que jugó una semifinal hace seis meses. Lo que tenemos que hacer es reencontrar esa versión de los Venados, revertir, hacer que los jugadores se acuerden de que llegaron a las semifinales”.

Por la tarde, Gutiérrez fue llevado por el cuerpo directivo a probar algo de la gastronomía, comiendo en una hacienda. Antes nos comentó que siempre había venido como rival de los astados, pero en viajes relámpagos, sin oportunidad de disfrutar. Ahora, ya pudo hacerlo, tras aceptar este reto enorme.— Gaspar Silveira Malaver

