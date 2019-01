A destacar en Chivas y luego jugar en Europa

Beltrán también piensa en tener un llamado al Tri

Fernando Beltrán ha llamado la atención con sus actuaciones en el Guadalajara, situación que lo obliga a trabajar más para consolidarse en el equipo y también para cumplir su sueño: jugar en Europa y ser llamado a la Selección Nacional.

El técnico del equipo, José Cardozo, aseguró la víspera que en su equipo hay material para el Tricolor, que dirige Gerardo Martino, y entre ellos nombró a Beltrán, de 20 años y quien destaca por lo que hace en el mediocampo del equipo tapatío.

“Es un orgullo que el ‘profe’ Cardozo hable así de mí y me considere como jugador para selección, siempre es un sueño poder representar a tu país, entonces eso te da mucha motivación para seguir trabajando, porque él me está dando mucha confianza en el campo”, dijo.

“No me siento titular, hay muchos compañeros apretando atrás, busco en cada entrenamiento ganarme un lugar con mi mejor trabajo, trato de hacer lo que sé, no inventar, eso me está ayudando para seguir creciendo”, comentó Beltrán, quien quiere verse reflejado en Diego Lainez, juvenil mexicano quien en base a sus buenas actuaciones dio el salto al fútbol de Europa.

Y para mantener el nivel, tiene claro que debe trabajar y conservar la humildad, “no me puedo perder por dos partidos, tengo que ganarme un puesto, elevar la competencia interna, consolidarme y ayudar al equipo para estar en la Liguilla, es lo que buscamos”.

Manifestó que una de las cosas que disfruta en el Rebaño Sagrado es aprender de sus compañeros de experiencia, como Isaac Brizuela, Jair Pereira, Jesús Molina o Hiram Mier, quienes aconsejan a los más jóvenes como él.

“Son los que más hablan dentro y fuera del campo, nos dan consejos, tratan de explicarnos por qué a veces no tenemos tanta participación, es lo que queremos, consolidarnos y colaborar a que el equipo vaya bien”.— EFE