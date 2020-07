A extender su racha

Cruz Azul abre la fecha dos con su visita al Puebla

Después de vencer al Santos Laguna en el arranque del Torneo Guardianes 2020, el Cruz Azul buscará extender su racha sin derrotas cuando visite hoy al Puebla en la fecha dos.

La Máquina no pierde un partido desde la segunda fecha del Clausura pasado, cuando fue superado por el Atlético de San Luis el 17 de enero.

Cruz Azul, de momento, no ha reportado bajas por coronavirus para el fin de semana, pero sí tendrá la sensible ausencia del artillero uruguayo Jonathan Rodríguez, quien fue expulsado en la primera fecha.

“Es bueno que se hable de que somos favoritos porque refleja el buen trabajo que hacemos, pero para nosotros es cuestión de ir partido a partido y seguir en esa línea, buscando el objetivo que es salir campeón”, dijo el volante Rafael Baca. “Es un camino largo y la única forma de cumplirlo es ir a paso a paso, arrancamos bien ante Santos y el viernes buscaremos hacer lo mismo”.

Sin premios

Robert Dante Siboldi, entrenador de la Máquina, señaló que a pesar de su invicto, en el fútbol mexicano esto no sirve de nada, pues no hay algún premio para la regularidad de los equipos.

“Me gusta la liguilla, pero hay que premiar la regularidad y aquí no se premia, porque no hay otros torneos en lo que se pueda pelear o participar como la Copa Sudamericana. Los torneos en Estados Unidos son por invitación y no se premia la regularidad”, dijo el técnico celeste para ESPN.

Sobre el regreso del repechaje, el estratega celeste afirmó que no le gusta, pues se benefician a los equipos que no tuvieron continuidad en el torneo y se les da una segunda oportunidad.

“El repechaje es darle más oportunidades a equipos que no logran entrar dentro de los ocho y se dan otros cuatro lugares para otra posibilidad. No me parece. Es algo personal y no me gusta”, mencionó Siboldi.

Respecto al inicio del Guardianes 2020, Siboldi afirmó que es complicado que haya comenzado el torneo ante la problemática que se vive en México debido al coronavirus, pero que la Federación Mexicana de Fútbol debe tener los controles.

“Lo que yo digo como ciudadano cuando fue la conferencia y veo en las noticias que hay más de 40 mil defunciones, viendo lo que está pasando, es complicado que se inicie el torneo en estas circunstancias, pero la FMF debe tener los controles y la regulación de los equipos y son ellos los que dirán si se puede iniciar o no”.