A Mayweather no le disgustaría ir contra McGregor

Sería dinero fácil, dice “Money” de esa propuesta

Después de que Conor McGregor comunicó que buscará realizar una pelea contra Manny Pacquiao, su primer rival en el boxeo, Floyd Mayweather, abrió las puertas para una posible revancha ante el irlandés.

Durante una entrevista con Shannon Sharpe, el expeleador manifestó que no le desagrada la idea de subirse el cuadrilátero ante el irlandés: “¿300 millones de dólares fáciles? Absolutamente. Dana White y yo haremos grandes negocios”, dijo.

“Money” comentó que “The Notorious” sería un rival fácil, por lo que no tendría dudas en negociar algún combate: “Serían los mismos resultados (que la vez pasada). McGregor no puede golpear, lo hace muy suave. Me estaba divirtiendo durante la pelea”, añadió, y aclaró que no mantiene comunicación con Conor.

A pesar de que aún no tiene confirmado a su siguiente rival, ni siquiera si volverá a los cuadriláteros, Mayweather continúa con su preparación dentro del ring. Y detalló que tampoco le desagradaría enfrentar a Khabib Nurmagomedov, aunque sentenció que para hacerlo deberá cobrar al menos 300 millones de dólares.

Conor McGregor se encuentra retirado de las artes marciales, sin embargo tendrá un regreso en una pelea amistosa ante Poirier el 12 de diciembre en Dublín, donde todo el dinero que se recaude será donado.