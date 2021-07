A pelear por las medallas

México, mañana temprano por su pase a las “semis”

Con el envión anímico que les dio el ganar sin problemas en su último partido de la fase de grupos, la selección mexicana buscará mañana muy temprano su clasificación a las semifinales del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se enfrenten a Corea del Sur en la ronda de los cuartos de final.

El Tricolor está en el camino de Brasil según la llave que le tocó. Pero haría muy mal en pensar en la Canarinha antes que en los coreanos, que no han sido nada sencillos para México en los Juegos Olímpicos.

Será su quinto partido ante el equipo asiático en los Juegos y el historial no es nada positivo. México ha enfrentado cuatro veces a Corea —es la tercera vez al hilo que lo hará— y no solamente no le ha podido ganar, sino que no le ha anotado, aunque todas han sido en grupos.

Serían dos las bajas con las que Jaime Lozano afrontaría este compromiso: Carlos Rodríguez y Erick Aguirre.

Rodríguez fue expulsado en la recta final del partido ante Sudáfrica y Aguirre acarrea una lesión sufrida en el duelo ante Japón.

Corea, además, viene de vencer por goleada a Honduras, el otro representante de la Concacaf en Tokio.

Ante el 6-0, Jaime Lozano, entrenador de México, dice que han estado analizando los partidos anteriores del equipo coreano, sobre todo el amistoso que jugaron en la previa ante Francia.

“Los hemos analizado poco, la verdad los vimos contra Francia en un partido de preparación, pero Corea es un equipo más intenso que Japón, ellos son directos, frontales, quieren aprovechar su físico y velocidad, además vienen de golear dos partidos”, señaló Lozano tras clasificación lograda ante el cuadro africano, en entrevista tras el partido.

Una de las cosas que más le criticaron a Lozano del partido ante los sudafricanos fue el haber dejado en la banca a Diego Lainez, algo que dijo fue una prueba que finalmente les sirvió.

“Tomamos la decisión de mover un poco por necesidad; no creo que sea tiempo de cambiar, es tiempo de reforzar, de creer en lo que estamos haciendo, de seguir creyendo en todo lo que hemos trabajado en este proceso y —si cometimos errores— es porque hay que tomar riesgos”, sentenció Lozano, que no quiso decir tampoco si moverá el cuadro de nuevo dándole ingreso a Lainez, repetirá con los que ganaron ante Sudáfrica o si José Esquivel entrará a sustituir a Carlos Rodríguez.

“A veces, nos dan más de lo que nos quitan”, dijo.

En un partido a matar o morir, los experimentos no pueden llegar, sobre todo porque no se tiene margen de error.— MIGUEL CALDERÓN LÓPEZ