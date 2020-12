A reflexionar su futuro

Luego de ganar en Sakhir, Pérez espera decisiones

Apenas terminó el Gran Premio de Sakhir, Sergio Pérez le llamó por teléfono a su papá y le dijo: “Jefe, valió la pena tanto sacrificio”, eso causó sentimientos encontrados en Antonio Pérez Garibay.

Porque llegó el triunfo más esperado en la vida de su hijo, pero él sabe que mañana se puede quedar sin trabajo, con esos contrastes vivió Pérez Garibay la primera victoria de “Checo” Pérez en la Fórmula Uno, el domingo 6 de diciembre en Bahréin.

Entrevistado vía telefónica desde su cuarentena en el Hotel W de Abu Dhabi, donde vio por televisión la hazaña del menor de sus tres hijos, Toño Garibay (como es llamado por sus amigos) no pudo ocultar que como padre, aunque gozó como nunca, tiene la mente puesta en la preocupación de Sergio porque no tiene asiento seguro para 2021 en la F1.

“Fue increíble, pero también un gran compromiso para él, ya ganaste y ahora ¿qué sigue?”, expresó, “Como padre yo le trato de dar ánimos, que Dios quiera que todo salga bien”.

Nostálgico, no el hombre efusivo y emocional que siempre parece, ahora Pérez Garibay dijo que tiene que transmitirle optimismo a “Checo”.

“Hay que estar preparado para eso (no ser elegido para el asiento de Red Bull), pero no le puedo transmitir tristeza. Al mismo tiempo gana, estábamos en el mismo cuarto Carola (su esposa), Marilú (mamá de “Checo”) y Paola (hermana y directora de su promotora) y lloramos, rezamos, gritamos como locos, pero a mí me preocupa lo que sigue”, aseguró.

Toño narró que estuvo a punto de romper la televisión del cuarto de hotel porque le aventó una botella de agua de vidrio en el momento en que Charles Leclerc le pegó a “Checo” en la primera vuelta del Circuito.

“Afortunadamente no se rompió la tele, pero del coraje ¡le aventé la botella de agua! Luego hizo la carrera que soñó hasta Senna, que en la primera vuelta te ponchen una llanta, ir a “pits” y desde el último lugar, ganarla, increíble”, dijo del otro lado del mundo.

Recordó todos los sacrificios que hizo Sergio en Europa que a los 15 años vivía y trabajaba en un restaurante. Que quiso renunciar y su hermana fue a Alemania para convencerlo de que no claudicara y continuara en la Fórmula BMW

“El camino a la Fórmula 1 está muy difícil, se fue con 500 dólares en la bolsa a Europa, comíamos perros calientes, pero cuando hablé con él después del triunfo me dijo “Jefe, valió la pena tanto sacrificio”, relató el orgulloso padre del segundo piloto en la historia del automovilismo mexicano en ganar un GP de Fórmula 1.

“Tal vez viene una pausa, pero ¿volverá? No lo sabemos, la F1 no es fácil, paras un año y no sabes, aunque ganó, pero es como si llevas a tu hijo a Disneylandia, conoce a Mickey Mouse y en ese momento le dices “vámonos”, ahora que ya lo lograste irte es muy duro”, agregó.

“Checo” Pérez no lo proyecta en las cámaras, pero su padre sabe que está triste, que le duele saber que puede quedarse sin asiento luego de que Racing Point cortó su contrato para hacerle espacio a Sebastian Vettel.

“Lo veo y lo conozco, pero tiene que disfrutar ahora el triunfo. Luego, puede pasar cualquier cosa, tal vez hasta Aston Martin, si no tiene los resultados que espera pueda volver a llamarlo, Lawrence Stroll no puede pensar sólo como padre, le responde a accionistas y se deben dar cuenta que dejan ir un gran piloto que da resultados”, explicó el padre.

Opina Slim

“Estoy seguro de que vamos a tener “Checo” para rato, independientemente de lo que pase el próximo mundial”, afirmó el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, tras el primer triunfo de Sergio Pérez en la Fórmula Uno y aseguró desconocer si tendrá asiento el próximo año en el gran circo.

“No depende de nosotros, sino que dependerá del equipo (Red Bull) qué decisión se tome después de Abu Dhabi. No tengo duda que es el piloto más confiable de toda la parrilla. No tengo duda que para cualquier equipo la mejor opción es Pérez”, señaló Slim, quien encabeza a uno de los principales patrocinadores y promotores del piloto tapatío.

“Él ya no es un piloto que esté hecho para demostrar, ya demostró que con un buen carro y un buen equipo puede pelear el campeonato del mundo y vamos a esperar a ver qué pasa”, agregó.

Slim aseguró que tras 10 podios, la primera victoria del mexicano representó la mejor demostración de toda su trayectoria. “Fue mucha emoción, sobre todo correr haciendo su primer triunfo y hace su mejor carrera demostrándole a todo el mundo porque está en ese lugar”.— ESPN