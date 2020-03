A seguir ganando

Chivas, que pasa por un momento bueno, a escena

Con la intención de seguir escalando en la tabla, las Chivas reciben al campeón Monterrey, que llega con el ánimo a tope en busca de una victoria tras haber conseguido su boleto a la final de la Copa MX el miércoles pasado.

El Guadalajara ha ganado sus últimos tres choques y con 15 unidades es quinto.

Rayados es el único equipo sin triunfos y es sotanero con cuatro unidades.

“Nosotros estamos pensando que nos vamos a enfrentar al Monterrey campeón, que nos enfrentaremos al Monterrey que hizo un enfrentamiento extraordinario contra el mejor equipo del mundo, el Liverpool”, dijo el entrenador del Guadalajara, Luis Fernando Tena. “Ese es el Monterrey que estamos visualizando que enfrentaremos, más allá de cómo está en la liga”.

Agregó que sus dirigidos no se sienten favoritos porque será un duelo complicado, afirmó que Monterrey es un rival con calidad y muy basto tanto en la cancha como en la banca.

Por su parte, Jesús Molina dijo que salir con la victoria es factible por lo que pidió a sus compañeros mantener la inercia y mentalidad ganadora que los ha llevado a sumar tres victorias consecutivas.

Aclaró que a pesar de tener una mejoría notable el conjunto tapatío aún no se encuentra en su mejor nivel, pero confía en el equipo para seguir trabajando y evitar conformarse, saben que la tabla está muy apretada una derrota los aleja de los primeros lugares por lo que buscarán continuar con las mismas ganas para trascender y estar en la liguilla.

“Rayados no deja de ser un equipo competitivo, con individualidades muy importantes, están muy bien dirigidos, conozco a Mohamed, es un gran entrenador y un motivador nato, por eso nos espera un partido muy complicado, además viene de ganar en la Copa, vi el partido y fue muy superior al rival, por eso fue merecedor del triunfo”.

Medida precautoria

El tema del coronavirus le ha pegado a todos los sectores, pero en Chivas aseguraron que el partido va y con público, contrario a las recomendaciones de Enrique Alfaro, alcalde Zapopan, lugar en el que se encuentra el Estadio Akron.

El conjunto de Chivas mencionó a través de un comunicado que sólo implementará medidas de higiene como prevención y atención al brote de coronavirus.

Un punto importante es la cantidad de abonados con los que cuenta el Rebaño, teniendo poco más del 80% de las entradas vendidas, tras el éxito que tuvo la venta de Chivabonos.

Aceptan las medidas

El uruguayo Nicolas Sosa, delantero del León, señaló que estará de acuerdo con las medidas que se tomen dentro de la Liga MX para evitar la propagación del Covid-19.

En conferencia de prensa comentó que en Uruguay, la Liga, se jugará a puerta cerrada, “(en León) no se ha hablado mucho, sólo lo que rodea a las noticias. Ayer (jueves) fue que el grupo se enteró que no se podría jugar o jugar a puerta cerrada, es momento de que se hable, por ahora no se ha hecho”, estableció.

Los Panzas Verdes se verán las caras con los Pumas hoy por la noche.

Sosa destacó que pese a la alerta global que hay, él no ha sido muy prevenido en este aspecto y bromeo en el sentido que quizá la bebida mate le ha permitido mantenerse sano.— NOTIMEX YEFE

