A tomar decisiones

El yucateco Patricio Salas quiere seguir trabajando y continuar en Pachuca

Patricio Salas Quintal tiene sus metas bien definidas, aunque el panorama pueda no verse tan claro.

El delantero yucateco de 17 años de edad, con tres temporadas de trayectoria en las filiales del Pachuca, considera clave seguir trabajando fuerte, en aras de mantenerse en la organización de los Tuzos, de forma especial tras un interesante cierre de calendario anterior.

Afectado por el virus de Covid-19, Patricio se perdió los primeros partidos, pero pudo tomar parte en el equipo Sub-17 que llegó a las semifinales de la Liga Nacional de esa categoría.

“Fueron circunstancias. No pude comenzar el torneo porque me contagié, pero cuando regresé, las cosas se dieron. Un compañero se lesionó, me dieron la oportunidad y la aproveché. Se dijeron buenas cosas”, comenta el artillero, quien tras la temporada está descansando unos días en su casa de Mérida.

Su madre, Xiomara Quintal Gordillo, le acompañó unos meses de su estadía en Pachuca.

Patricio cumplió su contrato de tres años con los Tuzos, en este caso en la filial de Sub 17, que dirige Jan Westerhof. En la recta final, marcó cuatro tantos para ayudar al once hidalguense a avanzar a las finales.

“Esperemos a ver cómo se va a dar el futuro. Me gustaría volver a Pachuca, renovar, no sé, un año o dos, para poder tener metas a corto plazo, que no pase mucho tiempo”, explica.

La idea, indica, es que pueda mantenerse trabajando a fondo. “Estamos meditando bien todo lo que sigue. Esto del fútbol es complicado. Aunque conozco mi nivel, mi potencial como futbolista, se tienen que dar muchas cosas para que pueda llegar a donde quiero. Tengo ilusiones, pero soy realista. Somos muchos jugadores, y esta es la edad clave para el despunte. No tengo miedo porque me conozco. He tenido incluso pláticas con empresas de agentes y representantes de jugadores, y eso indica que, si hay interés, es por algo. Pero tenemos que pensar todo”.

Incluso, la pandemia tuvo afectaciones en los procesos formativos en las selecciones menores del fútbol mexicano. Patricio, quien ha sido parte del Tri de esa categoría, dirigido por Luis Pérez, dijo que “la pandemia perjudicó muchas cosas, se suspendió el Mundial (programado para Perú), también se corrieron las edades y habrá otros ajustes en las categorías”.

Pero el buen cierre de torneo que tuvo le dejó alientos y la organización en que se encuentra, más.

“No tengo duda de que estoy en la mejor de las instituciones del fútbol mexicano, pero eso igual pesa porque hay muchos buenos jugadores. Quiero jugar en Primera y hacerlo con Pachuca. También pensar en llegar a Europa. ¿Por qué no pensarlo? Esperemos a ver cómo se nos dan las cosas cuando tenga que renovar. Estoy en una etapa clave en mi carrera como futbolista y como persona, por las decisiones que hay que tomar”, concluyó.— GASPAR SILVEIRA