Abogado de "Billy" Álvarez niega ser el que chocó con un Lamborghini

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- David Cohen, abogado, quien se dijo estrelló un Lamborghini en la zona de Polanco hoy por la madrugada, negó que haya sido quién protagonizó este incidente; mencionó que todo se trató de un homónimo, una persona que se llama igual que él.

En una aclaración dada a conocer por una agencia de Relaciones Públicas, el abogado de Guillermo "Billy" Álvarez, quien en éstos momentos se encuentra prófugo de la justicia acusado de malversación de fondos, mencionó:

"Con relación a la nota que se ha publicado en diversos medios de comunicación en la que se refiere el choque de un Lamborghini en la zona de Polanco, y en la que se consigna que el responsable es David Cohen, hago del conocimiento de la opinión pública lo siguiente: se me ha vinculado de manera errónea con el lamentable percance, asumo que el conductor es un homónimo con el cual no tengo relación alguna. Por ello reitero que no tuve participación en el lamentable suceso mencionado, ya que mi nombre completo es David Cohen Sacal, abogado de profesión".

Afirma David Cohen Sacal, que el Lamborghini accidentado en Polanco, no le pertenece... 🤔 pic.twitter.com/m04RhtUqsS — Julio Pilotzi (@juliopilotzi) December 5, 2020

Las últimas informaciones señalan que algunos empleados de la zona reconocieron al conductor como un tal David Cohen.