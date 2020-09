Academias insisten en su reapertura: siguen protocolos

Directivos de academias deportivas y de actividades culturales, como danza y ballet, insistieron en su petición de que les permitan reiniciar sus actividades, suspendidas desde que comenzó a azotar en Yucatán el coronavirus.

Luego de que un colectivo de 80 agrupaciones envió una carta al gobernador, Mauricio Vila Dosal; al secretario de Salud estatal, Mauricio Sauri Vivas, y al director del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, haciendo la petición de reapertura, el gobierno estatal informó anteayer que no habrá por ahora reinicio de actividades en esas actividades.

En su informe, el gobierno señala que “las academias de arte y deportivas son consideradas actividades de riesgo moderado alto, son lugares cerrados en su mayoría y la asistencia de menores de edad en grupos son condiciones que no permiten, por ahora, su reapertura”, de acuerdo con un reporte publicado en la edición del Diario ayer en la Sección Local.

Un día antes, el colectivo urgió al titular del Ejecutivo a permitir el reinicio de actividades, dado que cumplen con los protocolos establecidos por Salud, como hicieron los gimnasios de acondicionamiento físico.

“Confiamos en nuestro gobierno. Pero nos seguimos preguntando por qué los gimnasios sí recibieron autorización para abrir y las academias no. Nosotros cumplimos con los protocolos que pidió la autoridad”, destacó ayer el director general de Karate Shotokan del Sureste, Pedro Torre López, uno de los firmantes de la carta.

Indicó que “es responsabilidad del gobierno hacer que pueda darse la reapertura para todos los puntos de la economía y la sociedad y ahora es la economía la que necesita con urgencia que vuelvan a abrir las academias. Entendemos que puede ser difícil porque es un amplio número de actividades que las que hay que regular en medio de la pandemia, pero ese es su papel. Si abrieron los gimnasios, con las medidas adecuadas, entonces, se tiene que vigilar que las academias abran con los mismos protocolos. Y solo nos dicen ahora que no es posible abrir. ¿Los gimnasios por qué sí?. El gobierno y el IDEY deben de tomar las medidas pertinentes”.

“Un gobierno responsable y justo como el nuestro, seguramente tendrá entre sus prioridades velar porque todos los giros relacionados con la práctica del deporte y las artes abran debidamente regulados a la brevedad posible”, expresó.

Edén Valle Salas, propietario del Dojo Valle de karate, se refirió en los mismos términos. “No estamos pidiendo nada que no sea posible y dentro de una lógica”, dijo.

“A un gimnasio acuden personas que usan los mismos aparatos para ejercitarse, les dan aseo y todo, son lugares cerrados y hay de todos tamaños, gimnasios grandes, gimnasios chicos, y todos están trabajando. Nosotros trabajaremos en formas, no en combate, y con todas las medidas que nos pide la autoridad. La afirmación que dan no tiene sustento porque si nos piden algo, lo cumplimos. No vamos a trabajar en grupos numerosos, acataremos la capacidad reducida. Igual, tenemos en consideración que niños y adultos mayores están en el grupo de personas vulnerables”.

Empleo y salud

Ambos senseis de karate señalaron que se está en un grave riesgo de perder fuentes de empleo y que se siga dañando la economía con el cierre de academias. “La reapertura tiene que ser ya porque la crisis está siendo muy severa”, dijo Torre López, a la vez que Valle Salas indicó que “ya cayeron varias academias, que tuvieron que cerrar. Y si esto sigue, será peor para muchos”.

Comentaron que se habla de que se trabaja en grupos o en deportes de contacto, pero señalaron que “por ahora los combates están fuera de lugar y se trabaja en forma individual o en grupos, pero separados por la distancia solicitada”.

Anteanoche, incluso, se realizó una función de boxeo profesional en Mérida, con autorización de la autoridad estatal. Y el boxeo es de contacto directo y los púgiles trabajan en gimnasios cerrados como parte de su preparación.

El profesor Rafael Vergara Briceño, titular de la Agrupación Mexicana de Tae Kwon Do Hermanos Vergara, comentó que “todo se vino abajo desde que comenzó la pandemia. Ahora estamos conscientes de que es complicado por las condiciones de la sana distancia, pero si nos piden trabajar en grupos reducidos, lo haremos; si nos dicen que es a determinado espacio entre alumno y alumno, igual, con entradas y salidas separadas y todas las medidas que nos pongan. Se entiende también que hay papás que no quieren que sus hijos regresen a clases por ahora, y se entiende, pero son más los que quieren el retorno. Y en lo económico, es una dura pérdida la sufrida por las academias”.

En opinión generalizada de los tres, los deportes como karate y tae kwon do han sido motor del deporte yucateco durante muchos años, han surgido de sus academias incontable número de medallistas que han puesto en alto el nombre de Yucatán y de México.

“El deporte es indispensable especialmente para estos casos en que se necesita que la gente esté saludable. En las academias se practican actividades que han dado triunfos a Yucatán”, indicó Valle Salas ayer.— Gaspar Silveira