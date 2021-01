Futbolista español acusa al Cruz Azul de atentar contra su salud

El español acusó a los servicios médicos del club de no saber tratar una lesión.

MÉXICO.— Víctor Vázquez acusó a los servicios médicos del Cruz Azul de atentar contra su salud al no saberle tratar una lesión en su rodilla.

En declaraciones al diario catalán 'El Periódico', Vázquez, que en estos momentos se encuentra sin equipo señaló que la mala atención fue el motivo que provocó que saliera de la institución mexicana.

"No fue determinante, pero sí que fue un momento en el que no me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Porque en realidad, y lo tengo que decir así, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos", detalló el español.