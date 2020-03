Acusan a jugador del Atlas de robar un celular y amenazar a una modelo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Además de la triste temporada que han tenido este torneo, al Atlas se le acumulan más problemas fuera de la cancha.

Y es que Giovanna Valdatti, modelo y nieta del ex jugador del Atlas, Eduardo Valdatti acusó al jugador Luciano Acosta de mandar a algunas personas a robarle su celular para de esta forma deshacerse de fotos y videos en donde se revela que ambos mantenían un romance.

Hechos por los cuales levantó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco por amenazas, robo y lesiones. En redes sociales un par de vídeos donde Giovanna Valdatti acusa que Acosta quiso ocultar la relación que mantenían, por lo que habría mandado a alguien a amenazarla para que no revele nada en un evento donde el jugador atlista estaba cerca.

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos #laperradita pic.twitter.com/iTapsuyKwr — Bunburyfan (@Bunburyfan8) February 28, 2020

Relata que presuntamente las personas le quitaron su celular increpándole por tener una relación con un jugador del equipo, siendo Acosta con quién mantiene contacto, refiere.

Incluso menciona que le reclamaron por los chats y las fotos que tenía con él. Agregó que además del celular le quitaron su bolsa y diez mil pesos que traía consigo.

“Y no se vale Luciano, podías venir a pedirle bien en lugar de mandar a estas personas. Y mejor les hubiera dicho que me mataran, porque si pensabas que con eso me ibas a callar, pues no. Yo no soy cobarde como tú. Lo hago público por aquí porque voy a ir a levantar un acta“, dijo la afectada.

Fotografías de la denuncia fueron difundidas en redes sociales, e incluso ha trascendido que al futbolista ya se le busca para que responda por estos hechos en el ámbito legal.

Pasadas ocho fechas del Clausura 2020, el equipo dirigido por Rafael Puente Del Río se encuentra en la penúltima posición del campeonato con tan solo seis unidades conseguidas de 24 posibles.

