Adebayo, firme con Miami

Marc Gasol llega a los Lakers para reforzar las líneas

Bam Adebayo y el Heat de Miami están cerca de completar una extensión de contrato, confirmó el equipo.

Una vez que el acuerdo sea finalizado, Adebayo —tomando en consideración su actual salario— tendrá garantizado al menos 168 millones de dólares para las próximas seis temporadas, cantidad que podría ascender a 200 millones.

El ala-pívot cobrará 5.1 millones esta campaña, el último año de su contrato de novato. Su extensión iniciará posteriormente, con un salario inicial de 28.1 millones en la campaña 2021-22. Si es elegido para un equipo “All-NBA” la próxima temporada, después de que este año quedó cerca, su salario anual incrementaría.

El Heat tenía hasta el 21 de diciembre para acordar una extensión con Adebayo esta temporada, o de lo contrario hubieran tenido que esperar hasta el próximo verano.

Adebayo viene de la mejor temporada de su carrera. Fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez y ganó la competencia de habilidades de ese fin de semana. Su tapón preservó el triunfo en un intento de clavada de Jayson Tatum en los segundos finales del primer partido ante Boston en la serie final de la Conferencia Este.

Refuerzan la defensa

Marc Gasol finalmente jugará con Los Lakers de Los Ángeles.

Los reinantes campeones de la NBA confirmaron al veterano centro español, la más reciente adquisición dentro de un remozamiento de su plantel. Añadieron a un jugador de 35 años, que pasó la última temporada y media con los Raptors de Toronto, y ganó el campeonato en 2019.

Los Lakers canjearon al pívot JaVale McGee a Cleveland para abrir espacio en el salario máximo para fichar a Gasol, de quien esperan les permita apuntalar la defensa, así como su destreza para repartir el balón y acierto en triples.

Extensión benéfica

El veterano centro Steven Adams pactó una extensión de contrato de dos años con los Pelicanos tras haber sido transferido a Nueva Orleáns como parte de un canje de cuatro equipos, en el que el escolta Jrue Holiday pasó de los Pelicanos a Milwaukee.

La extensión de Adams es por 35 millones de dólares, informó una persona al tanto de la negociación. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el monto del acuerdo no ha sido difundido.

Adams desembarca en Nueva Orleáns para reemplazar a Derrick Favors, quien firmó como agente libre con Utah.

Reconocido por su juego combativo bajo el aro y habilidad para hacerle cortinas a sus compañeros, Adams tendrá la encomienda de facilitar el juego ofensivo del alero Brandon Ingram, el delantero Zion Williamson y el armador Lonzo Ball en el equipo.—AP