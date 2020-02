"Adiós Kobe, cuida a Gigi": El conmovedor discurso de Vanessa Bryant

LOS ÁNGELES.- Vanessa Bryant contuvo las lágrimas durante al homenaje a su difunto esposo, la superestrella de la NBA Kobe Bryant, y a su hija de 13 años, Gianna, desde el Staples Center de Los Ángeles el lunes.

Vanessa empezó llorando la pérdida de su "niña", Gianna, a quien recordará como un "alma dulce y gentil" que era vivaz, enérgica, inteligente y talentosa, una potencia de baloncesto de mujeres que daba abrazos increíbles y besos a su familia.

“He was my everything.”



Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm