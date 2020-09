Admite técnico el pobre accionar

Es desagradable estar en esta situación, afirma

El técnico de los Venados, Carlos Gutiérrez Barriga, aceptó el mal paso del equipo, que ayer fue goleado 3-0 por Atlante, en un partido en el que los astados ofrecieron poca estructura de juego.

“El primer tiempo fue parejo. El segundo así comenzó, pero luego el equipo como que se desconectó totalmente del partido”, indicó el estratega en la zona técnica del Estadio Azul.

El revés, en un juego pendiente de la fecha 1 del Guardianes 2020, hizo que los ciervos se quedaran con dos unidades en cinco partidos, en el fondo de la tabla de posiciones, con dos puntos.

Reporteros que hablaron con el estratega en la charla vía Zoom cuestionaron el partido, especialmente por lo de jugar con una defensa sin fuerza y sin potencia arriba.“Es una situación complicada, desagradable, pero tenemos que ver lo que viene, ver qué pasa (en los partidos que siguen) y ajustarse”, indicó. Agregó que han hablado con los jugadores y destacó que en el seno del equipo hay ganas y disposición de darle la vuelta a la situación.

De los errores cometidos, que propiciaron goles, agregó, quizá un tanto resignado, “qué más puedo decir. Son errores. El equipo no genera, no tiramos un buen centro, no hay gol. Ni defendimos, ni atacamos”, expresó.— Gaspar Silveira