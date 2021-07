Afición de Chivas explota tras fichaje de Macías al Getafe

GUADALAJARA.— Luego de confirmarse la salida de José Juan Macías al Getafe de España, el presidente de Chivas Amaury Vergara, aprovechó para felicitarlo con un comentario que puso en sus redes sociales, lo cual desató la ira de sus seguidores rojiblancos porque ven que su conjunto está muy débil para encarar lo que se viene en el próximo torneo.

Amaury puso en redes sociales: "Mucho éxito José Juan. A poner en algo el nombre de @Chivas. Reconozco tu persistencia para lograr el sueño que apenas comienza. Espero, en muchos años, vuelvas a casa".

De inmediato los reclamos para Amaury comenzaron a llegar en gran cantidad, desde quien le recordó el vídeo que hizo el presidente, solicitando a la afición adquirir muchas playeras para comprar refuerzos, la del 115 aniversario, hasta lo que le piden que ya venda.

En twitter el usuario @extremanacional le recordó a Amaury algunos puntos importantes, por los cuales considera que se está destinado al fracaso en el próximo torneo en la Liga MX y no entiende cómo hay dinero para inversión en refuerzos, si al final se siguen haciendo negocios.

Sale tu centro delantero a Europa

No hay refuerzos

Suben costos chivabonos

No hay refuerzos

Contrato exclusivo covid izzy

No hay refuerzos

Récord ventas playera 115 años

No hay refuerzos

Contrato histórico con Telemundo

No hay refuerzos

Serie en Amanzon

No hay refuerzos.. pic.twitter.com/iF5CouLh33